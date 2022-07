Petržalská plaváreň bude niekoľko týždňov dočasne zatvorená

Bratislava 14. júla (TASR) – Petržalská plaváreň v Bratislave bude niekoľko týždňov dočasne zatvorená. Dôvodom sú organizačné zmeny na poste konateľa spoločnosti Športové zariadenia Petržalky, pod ktoré verejná krytá plaváreň patrí. Mestská časť priznáva čiastočné pochybenie, keďže neustrážila termín prevzatia vedenie spoločnosti. Hovorí však aj o pochybení bývalého konateľa. Samospráva zároveň verí, že plaváreň otvorí po 5. auguste.



Problém nastal po tom, ako 11. júla skončil vo funkcii dovtedajší konateľ spoločnosti Matúš Hrádela, ktorý nariadil plaváreň zatvoriť. Mestskej časti sa vo výberovom konaní nového konateľa vybrať nepodarilo, dočasného konateľa schválilo miestne zastupiteľstvo až 13. júla. Práve ten mal vzniknutú situáciu riešiť. Avšak po príchode na plaváreň narazil na viaceré problémy, okrem vypustených bazénov aj na prekážky v práci či na dvojtýždňovú celozávodnú dovolenku, ktorá bola nariadená všetkým zamestnancom od 25. júla.



Spoločnosť bez konateľa síce nie je podľa starostu Petržalky Jána Hrčku bežná situácia, zároveň to však nevníma ako dôvod, pre ktorý by firma nemohla ďalej fungovať, v tomto prípade jeden a pol dňa. Skončením funkcie konateľa taktiež podľa neho nenastali žiadne zákonné dôvody, pre ktoré by zamestnanci nevedeli vykonávať svoju prácu, a teda mali prekážky v práci. "Zákon počíta aj s takýmito situáciami a toto rozhodnutie bolo podľa môjho názoru bezdôvodné a plnú zodpovednosť zaňho má bývalý konateľ," napísal Hrčka na sociálnej sieti. Priznal však, že by bolo lepšie vyhnúť sa takýmto situáciám, a keďže sa tak nestalo, pripustil teda zodpovednosť.



Vedenie mestskej časti však napríklad nebolo informované ani o vypustení bazénov, napríklad vo veľkom bazéne zostalo "len" desať centimetrov vody. Keďže opätovné napustenie by trvalo približne dva dni a zamestnanci plavárne majú od 25. júla nariadenú hromadnú dovolenku, obnovenie prevádzky plavárne bude samospráva riešiť až začiatkom augusta. Najbližšie dva týždne využije mestská časť na údržbu spojenú s dezinfekciou všetkých bazénov.



"Verím, že po zmene na pozícii konateľa sa podarí ešte urobiť niektoré zmeny na zlepšenie chodu plavárne a zamedzenie takýmto veciam v budúcnosti," doplnil Hrčka. Mestská časť sa za vzniknutú situáciu ospravedlnila.