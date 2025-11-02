< sekcia Regióny
Bratislava plánuje hospodáriť s rozpočtom vyše 760,47 milióna eur
Rozhodovať bude o ňom mestské zastupiteľstvo vo štvrtok 6. novembra.
Autor TASR
Bratislava 2. novembra (TASR) - Mesto Bratislava plánuje v v roku 2026 hospodáriť s rozpočtom viac ako 760,47 milióna eur. Vyplýva to z návrhu mestského rozpočtu, ktorý zverejnil bratislavský magistrát. Rozhodovať bude o ňom mestské zastupiteľstvo vo štvrtok 6. novembra. Návrhy rozpočtu na roky 2027 a 2028 sú orientačné.
„Strategickým zámerom zostavenia rozpočtu na rok 2026 je zabezpečiť stabilné a efektívne financovanie rozvoja mesta, ktorý zároveň reflektuje potrebu konsolidácie verejných financií v období pokračujúcej ekonomickej neistoty,“ uvádza dôvodová správa materiálu s tým, že pri zostavovaní rozpočtu sa kládol dôraz na zodpovedné riadenie dlhu s cieľom podporiť finančnú stabilitu a udržanie finančného zdravia hlavného mesta.
K zostaveniu budúcoročného rozpočtu pristúpil magistrát podľa vlastných vyjadrení s ohľadom na súčasný makroekonomický vývoj, legislatívne rámce a strategické priority rozvoja mesta. Makroekonomický výhľad podľa neho indikuje spomalenie ekonomiky v dôsledku vysokej miery neistoty v globálnom obchode, najmä pre clá, ktoré ovplyvňujú dopyt a investície. Napriek týmto vonkajším vplyvom sa predpokladá priaznivejší vývoj na trhu práce, čo podľa magistrátu umožní navýšenie výnosov z dane z príjmov fyzických osôb, ktoré sú hlavným zdrojom príjmov mesta.
Návrh rozpočtu na rok 2026 je zostavený s vyrovnaným výsledkom hospodárenia. Príjmy sú plánované vo výške 760,5 milióna eur, čo predstavuje medziročný nárast o 13,7 percenta. Dominantnú časť príjmov tvoria daňové príjmy (najmä DPFO), nedaňové príjmy a granty zo štátneho rozpočtu a európskych fondov. „Kapitálové granty a transfery sú prioritne orientované na projekty, ktoré zahŕňajú modernizáciu a rozvoj dopravnej infraštruktúry, verejnej dopravy, opravy mostov, zariadení pre seniorov a ďalších projektov s celomestským významom,“ podotýka magistrát.
Výdavky na rok 2026 reflektujú podľa hlavného mesta rast inflácie a nákladov spojených so zabezpečením zachovania rozsahu a kvality štandardu služieb poskytovaných obyvateľom, ako sú sociálne programy, starostlivosť o verejné priestory, bezpečnosť a vzdelávanie. Kapitálové výdavky sú podľa magistrátu nastavené na podporu infraštruktúrnych investícií s dôrazom na udržateľný rozvoj mesta a zvýšenie kvality života.
Zadlženosť hlavného mesta by mala v roku 2026 dosiahnuť podľa magistrátu úroveň 44,14 percenta.
Základným východiskom pre tvorbu rozpočtu je aj usmernenie Ministerstva financií SR. Určuje, že ak samosprávy schvália svoje rozpočty pred 22. novembrom 2025, sankcie vyplývajúce zo zákona o dlhovej brzde sa na ich rozpočty a hospodárenie počas roka 2026 nebudú vzťahovať. V roku 2026 budú môcť samosprávy hospodáriť bez uplatnenia najprísnejších sankcií tzv. dlhovej brzdy. Dňa 21. novembra 2025 uplynie 24-mesačná výnimka z týchto sankcií vrátane povinnosti schváliť rozpočet s medziročne nerastúcimi výdavkami a s vyrovnaným alebo prebytkovým saldom. Ak samosprávy schvália svoje rozpočty pred 22. novembrom 2025, sankcie sa na ich rozpočty za rok 2026 nebudú vzťahovať. Povinnosť zostaviť rozpočet v súlade s pravidlami vyplývajúcimi z dlhovej brzdy tak vznikne až pre rozpočty na rok 2027, ak budú sankcie stále platné.
„Strategickým zámerom zostavenia rozpočtu na rok 2026 je zabezpečiť stabilné a efektívne financovanie rozvoja mesta, ktorý zároveň reflektuje potrebu konsolidácie verejných financií v období pokračujúcej ekonomickej neistoty,“ uvádza dôvodová správa materiálu s tým, že pri zostavovaní rozpočtu sa kládol dôraz na zodpovedné riadenie dlhu s cieľom podporiť finančnú stabilitu a udržanie finančného zdravia hlavného mesta.
K zostaveniu budúcoročného rozpočtu pristúpil magistrát podľa vlastných vyjadrení s ohľadom na súčasný makroekonomický vývoj, legislatívne rámce a strategické priority rozvoja mesta. Makroekonomický výhľad podľa neho indikuje spomalenie ekonomiky v dôsledku vysokej miery neistoty v globálnom obchode, najmä pre clá, ktoré ovplyvňujú dopyt a investície. Napriek týmto vonkajším vplyvom sa predpokladá priaznivejší vývoj na trhu práce, čo podľa magistrátu umožní navýšenie výnosov z dane z príjmov fyzických osôb, ktoré sú hlavným zdrojom príjmov mesta.
Návrh rozpočtu na rok 2026 je zostavený s vyrovnaným výsledkom hospodárenia. Príjmy sú plánované vo výške 760,5 milióna eur, čo predstavuje medziročný nárast o 13,7 percenta. Dominantnú časť príjmov tvoria daňové príjmy (najmä DPFO), nedaňové príjmy a granty zo štátneho rozpočtu a európskych fondov. „Kapitálové granty a transfery sú prioritne orientované na projekty, ktoré zahŕňajú modernizáciu a rozvoj dopravnej infraštruktúry, verejnej dopravy, opravy mostov, zariadení pre seniorov a ďalších projektov s celomestským významom,“ podotýka magistrát.
Výdavky na rok 2026 reflektujú podľa hlavného mesta rast inflácie a nákladov spojených so zabezpečením zachovania rozsahu a kvality štandardu služieb poskytovaných obyvateľom, ako sú sociálne programy, starostlivosť o verejné priestory, bezpečnosť a vzdelávanie. Kapitálové výdavky sú podľa magistrátu nastavené na podporu infraštruktúrnych investícií s dôrazom na udržateľný rozvoj mesta a zvýšenie kvality života.
Zadlženosť hlavného mesta by mala v roku 2026 dosiahnuť podľa magistrátu úroveň 44,14 percenta.
Základným východiskom pre tvorbu rozpočtu je aj usmernenie Ministerstva financií SR. Určuje, že ak samosprávy schvália svoje rozpočty pred 22. novembrom 2025, sankcie vyplývajúce zo zákona o dlhovej brzde sa na ich rozpočty a hospodárenie počas roka 2026 nebudú vzťahovať. V roku 2026 budú môcť samosprávy hospodáriť bez uplatnenia najprísnejších sankcií tzv. dlhovej brzdy. Dňa 21. novembra 2025 uplynie 24-mesačná výnimka z týchto sankcií vrátane povinnosti schváliť rozpočet s medziročne nerastúcimi výdavkami a s vyrovnaným alebo prebytkovým saldom. Ak samosprávy schvália svoje rozpočty pred 22. novembrom 2025, sankcie sa na ich rozpočty za rok 2026 nebudú vzťahovať. Povinnosť zostaviť rozpočet v súlade s pravidlami vyplývajúcimi z dlhovej brzdy tak vznikne až pre rozpočty na rok 2027, ak budú sankcie stále platné.