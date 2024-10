Bratislava plánuje jasné pravidlá pre vjazdy do historického centra

Bratislava 31. októbra (TASR) - Bratislavské Staré Mesto plánuje zaviesť jasný systém a pravidlá pre vjazdy vozidiel do historického centra mesta. Prichádza preto s novým všeobecne záväzným nariadením (VZN), ktorým reaguje aj na pretrvávajúci problém s množstvom vjazdov do pešej zóny. Cieľom je nastaviť vhodný balans medzi bezpečím a pohodlím chodcov, atmosférou centra Starého Mesta a nevyhnutnými vjazdmi. Návrh nového VZN je na programe novembrového rokovania miestnych poslancov.



"Všeobecne záväzné nariadenie je koncipované inak ako doposiaľ. Je prehľadnejšie podľa jednotlivých prípadov, respektíve žiadateľov," uviedla pre TASR hovorkyňa staromestského starostu Veronika Gubková s tým, že väčšina sadzieb ostala nezmenená, avšak zavádzajú sa prísnejšie časové obmedzenia.



Nové pravidlá detailne upravujú sadzby na základe kategórie vozidla a účelu vstupu (zásobovanie, technický servis, havarijné služby) vrátane rozdielov medzi vozidlami do 3,5 tony a nad 3,5 tony. V pôvodnom VZN sa totiž napríklad technický servis ako samostatná kategória nezohľadňoval. V novom návrhu je stanovená sadzba za denný vstup napríklad pre remeselníkov či pre sťahovanie, zároveň s časovým obmedzením.



Malá zmena čaká napríklad zásobovanie a kuriérske služby, ktoré budú mať pevne stanovený čas. "Aby mohli aj počas dňa zásobovať zónu historického centra, vybudovali sme štyri drop-off zóny, kde môžu tovar odovzdať alebo naložiť, napríklad na vozík," podotkla Gubková.



Mestská časť sa takisto snaží myslieť na občanov s ťažkým zdravotným postihnutím pracujúcich v historickom centre mesta, ktorí by si mali vedieť zabezpečiť dovoz a odvoz na pracovisko. Isté zmeny pri vjazdoch čakajú aj diplomatické misie. Tie so sídlom v historickom centre bez vlastného miesta na parkovanie môžu do pešej zóny počas dňa vstúpiť síce viacnásobne, ale na obmedzený čas.



Nový návrh zároveň počíta so systémom sankcií. Ak fyzická alebo právnická osoba poruší pravidlo, na základe ktorých jej bolo vystavené povolenie vjazdu do historického centra, trikrát, bude jej povolenie odobrané.



Mestská časť už v lete spustila nový inteligentný systém vjazdov riadený hydraulickými stĺpikmi. Priznáva však, že pravidlá nie sú stále dostatočne akceptované a viacerí vodiči spôsobili kolíziu či niekoľkonásobné opravy a výmeny stĺpikov. Opakovali sa napríklad pokusy o prejdenie za iným autom aj prechádzanie do protismeru. Plánuje preto ďalšie riešenia, ktoré by mali podobným situáciám predchádzať, zároveň verí v zlepšenie disciplíny vodičov.



"Sme poistení aj proti svojvoľnému 'spusteniu stĺpika', žiadne auto sa do historického centra mesta nedostane skôr, ako sa načíta jeho EČV a zapíše do databázy," dodala Gubková.