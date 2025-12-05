< sekcia Regióny
Bratislava plánuje od soboty spustiť zimnú sezónu linky 144
Mestský dopravca zároveň posilní vybrané električkové a autobusové linky počas počas troch predvianočných víkendov. Ide o linky 9, 70, 88 a 98.
Autor TASR
Bratislava 5. decembra (TASR) - Dopravný podnik Bratislava (DPB) plánuje od soboty (6. 12.) začať vypravovať linku 144 spájajúcu Kolibu a Kamzík. Vypravovať ju v rámci zimnej sezóny chce v prípade priaznivých podmienok pre zimné športy počas voľných dní a prázdnin. Linka by mala premávať každých 30 minút. TASR o tom informoval hovorca DPB Jozef Vozár.
„Na linky vypravíme kapacitné vozidlá, ktoré pokryjú dopyt po cestovaní do obchodných centier obsluhovaných uvedenými linkami,“ priblížil Vozár.
Okrem toho budú na linku 80 po príchode vlakov z Viedne počas voľných dní nasadené mimoriadne vložené spoje v smere Kollárovo námestie.
