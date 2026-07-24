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Bratislava plánuje opravu dilatácie na estakáde Mosta SNP
Práce majú byť realizované vždy v jednom odstavenom jazdnom pruhu podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie organizácie dopravy.
Autor TASR
Bratislava 24. júla (TASR) - Hlavné mesto plánuje od budúceho týždňa opravu dilatácie na estakáde Mosta SNP smerom do bratislavskej Petržalky. Práce majú trvať od 27. júla do 31. augusta. Informuje o tom mestská časť Staré Mesto na svojom webe.
„Oprava bude zahŕňať výmenu poškodeného dilatačného zariadenia, sanáciu podkladov a úpravu vozovky,“ približuje samospráva.
Práce majú byť realizované vždy v jednom odstavenom jazdnom pruhu podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie organizácie dopravy. Premávka má byť zachovaná s miernym obmedzením jazdných pruhov. Vodičov aj ostatných účastníkov premávky prosí samospráva o zvýšenú opatrnosť a rešpektovanie dočasného dopravného značenia.
„Oprava bude zahŕňať výmenu poškodeného dilatačného zariadenia, sanáciu podkladov a úpravu vozovky,“ približuje samospráva.
Práce majú byť realizované vždy v jednom odstavenom jazdnom pruhu podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie organizácie dopravy. Premávka má byť zachovaná s miernym obmedzením jazdných pruhov. Vodičov aj ostatných účastníkov premávky prosí samospráva o zvýšenú opatrnosť a rešpektovanie dočasného dopravného značenia.