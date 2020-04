Bratislava plánuje opravu Rybničnej ulice, varuje pred obmedzeniami

Bratislava 15. apríla (TASR) - Mesto Bratislava plánuje od piatka (17. 4.) rekonštruovať komunikáciu Rybničná v úseku od križovatky pri ulici Nad Válkom po približne budovu na Rybničnej 49. Na sociálnej sieti o tom informuje bratislavská mestská poslankyňa Monika Debnárová, ktorá spolu s Dopravným podnikom Bratislava (DPB) upozorňujú aj na obmedzenia v doprave pre práce na ceste.



"Doprava bude od kruhového objazdu v smere z Vajnôr možná cez ulice Pri Starom letisku, Dopravnú a ulicu Pri Šajbách. O uzávere budú vodiči informovaní prostredníctvom dopravného značenia," spresnila poslankyňa.



DPB na sociálnej sieti upozorňuje cestujúcich MHD, že od piatka od 09.00 h do začiatku dennej premávky v pondelok (20. 4.) bude z dôvodu rekonštrukcie Rybničnej, v úseku od výjazdu z Vajnôr po čerpaciu stanicu, zriadená jednosmerná premávka v smere jazdy z Rače do Vajnôr. "Počas rekonštrukcie komunikácie bude premávať náhradná doprava, linka X55 v úseku Tbiliská – Na pántoch. Počas rekonštrukcie nebudú vôbec obsluhované zastávky Cudzinecká polícia, Regrútska a Šprinclov majer v smere jazdy do Rače," uviedol dopravca.



Zastávky v úseku od Rybničná po Trávna, Drevona (vrátane) nebudú v smere jazdy do Rače obsluhované linkou 65, iba linkou X55. Linka 65 v smere jazdy Tbiliská po obslúžení zastávky Koniarkova pri výjazde z Vajnôr odbočí vľavo, na kruhovom objazde prvým výjazdom smer Rendez a následne po trase linky 52 a 56, kde sa od zastávky cintorín Rača napojí na stálu trasu. V smere jazdy Čiližská bude jazdiť bez zmeny.



Trasa linky X55, linka náhradnej dopravy medzi zastávkami Tbiliská a Na pántoch, je rovnaká ako trasa riadnej linky 65 v úseku Tbiliská - Púchovská. "Následne po Púchovskej, odbočením na Rybničnú a zachádzkou na zastávku Rybničná obojsmerne bude jazdiť ako linka 59, kde obslúži zastávku na parkovisku pri jazde na konečnú zastávku Na pántoch a pri jazde na Tbiliskú obslúži zastávku Rybničná na hlavnej ceste," spresnil DPB.