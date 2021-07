Bratislava plánuje parkovací dom aj pre obyvateľov Saratovskej

Bratislava 6. júla (TASR) – Mesto Bratislava pri plánovaní výstavby parkovacích domov, v súvislosti so spustením parkovacej politiky – Bratislavského parkovacieho asistenta, počíta aj s projektom na Saratovskej ulici v mestskej časti Dúbravka. Magistrát už tunajším obyvateľom prezentoval návrh parkovacieho domu s 202 parkovacími miestami.



"Parkovanie v tejto oblasti je aktuálne možné na parkovisku medzi bytovými domami a rušnou Saratovskou ulicou. Na riešenom území parkuje v súčasnosti 129 áut, prieskumy z terénu však ukazujú, že hoci cez deň je obsadenosť dve tretiny, v noci je parkovisko, rovnako ako aj vedľajšie ulice, úplne naplnené," spresnila samospráva na svojom webe.



Nový parkovací dom má mať podľa mesta dve nadzemné podlažia so stupňovitou výškou, ktorá by zohľadňovala vzdialenosť od bytového domu. "Na mieste, kde by boli garáže k bytovému domu najbližšie, si môžu obyvatelia zvoliť aj užší variant. Kapacitne by tak bol parkovací dom o niečo menší, ale zachoval by sa väčší priestor zelene, kde by pod korunami stromov mohli byť umiestnené lavičky alebo komunitné záhrady," priblížilo mesto.



Parkovací dom by zároveň mal pôsobiť ako hluková či smogová izolácia od rušnej cesty s električkovou traťou. V návrhu preto magistrát predstavil obyvateľom možnosť zelenej fasády aj zelenej strechy s vodozádržnými opatreniami, ktoré by zmenili aktuálne prehrievaný betónový priestor.



Bratislava plánuje parkovacie domy postaviť v lokalitách, kde je v súčasnosti dopyt po parkovaní, no zároveň nedostatok parkovacích miest a kde ani po regulácii návštev a nerezidentov nebudú mať rezidenti dostatok miest na parkovanie. Magistrát už vytypoval prvé pozemky, okrem Saratovskej v Dúbravke aj v Lamači na Studenohorskej, v Petržalke na Wolkrovej či v Novom Meste vo vnútrobloku Račianska-Šancová-Kominárska.