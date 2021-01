Bratislava chce pretestovať pozitívnych na prítomnosť britskej mutácie

Bratislava 28. januára (TASR) – Bratislava a jej mestské časti plánujú cez víkend otvoriť viaceré odberové miesta, kde sa budú môcť dať ľudia otestovať antigénovými testami na ochorenie COVID-19. Primátor Bratislavy Matúš Vallo avizuje, že pracujú aj na tom, aby pozitívne testovaní boli následne pozvaní na pretestovanie PCR testom, ktorý okrem potvrdenia pozitivity odhalí aj prítomnosť novej britskej mutácie.



„To nám poskytne veľmi cennú informáciu o situácii, v ktorej sa momentálne v Bratislave nachádzame aj o prognóze ďalšieho vývoja. Testovať by sa mali hlavne tí z vás, ktorí sa pohybujete v rizikovom prostredí, alebo máte príznaky choroby," uviedol na sociálnej sieti primátor.



Aj keď je Bratislava z hľadiska pandemickej situácie aktuálne medzi lepšími okresmi, podľa Valla to neznamená, že hrozba nového koronavírusu pominula. Poľaviť v obozretnosti by podľa primátora znamenalo rýchly návrat v čase a prudký nárast nových infikovaných.



„Bratislavské nemocnice stále nemajú rezervu voľných lôžok a jedinou našou šancou je vírus zastaviť ešte pred nemocnicami. Dodržujme preto pravidlá lockdownu, vyvarujme sa rizikových kontaktov a kto môže, nech naďalej pracuje z domu," vyzval Vallo.



Hoci v hlavnom meste nemusí byť druhé kolo celoplošného testovania ľudí, magistrát i mestské časti pripravujú cez víkend dočasné odberové miesta, kde sa bude môcť otestovať každý, kto bude chcieť. Magistrát dá k dispozícii desať odberových tímov vo vozidlách MHD, ktoré budú výhradne na rezervačný systém, aký bol použitý už pri testovaní minulý víkend.



„Pokiaľ bude záujem o testovanie väčší a do piatka si rezervujete všetky voľné sloty, sme pripravení poskytnúť aj ďalšie vozidlá a odberové tímy, aby sme plne uspokojili záujem Bratislavčanov a Bratislavčaniek," deklaroval Vallo.



Niektoré mestské časti podľa možností a kapacít plánujú zriadiť ďalšie dočasné miesta vo vlastnej réžii. Zoznam všetkých odberových miest v Bratislave bude magistrát postupne dopĺňať na webovej stránke covid.bratislava.sk.