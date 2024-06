Bratislava plánuje viacero projektov pre rozvoj cyklistickej dopravy

Bratislava 5. júna (TASR) - Bratislava plánuje v tomto roku viacero projektov pre rozvoj cyklistickej dopravy. Postaviť chce napríklad chodník na Vrakunskej ceste a Podpriehradnej ulici, či dodať dokumentáciu pre územné rozhodnutie pre piaty okruh - Mlynská dolina. Vyplýva to z májového rozhodnutia bratislavského mestského zastupiteľstva (MsZ), ktoré schválilo Akčný plán rozvoja cyklistickej a pešej dopravy na rok 2024.



"Zvýšenie pomeru cyklodopravy pomôže nielen redukovať dopravné zaťaženie mesta, ale prispeje aj k zníženiu hlukových a CO2 emisií z dopravy," uviedla samospráva v pláne. Podotkla, že do roku 2030 by malo byť vybudovaných 180 kilometrov hlavných mestských cyklotrás.



Hlavné mesto plánuje tiež viaceré projekty organizácie dopravy, ktoré umožnia vytvárať cyklistickú infraštruktúru na uliciach, kde nie je dostatok priestoru pre stavebné riešenie. "Primárnou motiváciou pre tento spôsob vytvárania infraštruktúry je hustá zastavanosť urbánneho prostredia, kde je však stále potrebné vytvoriť priestor pre všetky druhy dopravy," doplnil magistrát. Ide napríklad o doplnenie vodorovného dopravného značenia a debarierizácie či realizácia cyklopruhov a ochranných pruhov.