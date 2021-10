Po otvorení D4 a R7 eviduje Vrakuňa zlepšenie dopravnej situácie

Bratislava 11. októbra (TASR) – Po otvorení úsekov bratislavského nultého obchvatu, diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7, hlásia bratislavské mestské časti Vrakuňa a Podunajské Biskupice zlepšenie dopravnej situácie. „Deň čo deň sledujem, ako sa u nás zmenila dopravná situácia. Musím povedať, že vidím pohár ako poloplný," uviedol na sociálnej sieti vrakunský starosta Martin Kuruc.



Myslí si, že Vrakuňa je na tom dopravne lepšie, ako bola pred otvorením úsekov D4 a R7. „Hovorím to, uvedomujúc si celú škálu nedostatkov či problémov, ktoré obchvat má a ešte dlhú dobu mať bude,“ skonštatoval.



Poukázal pritom na nedokončenú križovatku diaľnic D1 a D4. Aj starosta Podunajských Biskupíc Zoltán Pék má pocit, že sa dopravná situácia v ich mestskej časti zlepšila. „V rannej špičke som si všimol prechodnejšiu Vrakunskú aj Podunajskú," poznamenal na sociálnej sieti, kde sa obyvateľov pýtal na ich skúsenosti. Tí väčšinou potvrdzovali slová oboch starostov o zlepšení dopravnej situácie.



Aj niektoré spoje bratislavskej mestskej hromadnej dopravy majú po otvorení úsekov D4 a R7 kratšie meškanie. Pre TASR to potvrdil Dopravný podnik Bratislava (DPB) s tým, že ešte však nemajú k dispozícii relevantné štatistické údaje, keďže nové úseky boli otvorené nedávno. Dopravnú situáciu na nultom obchvate však monitorujú. Na základe pozorovania dát z vozidiel vo východnej časti Bratislavy (Ružinov, Dolné hony, Podunajské Biskupice) mestský dopravca tvrdí, že pred spustením diaľničného nultého obchvatu zvykli v ranných alebo popoludňajších špičkách, v dôsledku rozsiahlych kolón, meškať autobusy a trolejbusy v rozmedzí od 15 do 45 minút.



„Práve toto meškanie sa v posledných dňoch výrazne zmenšilo, zhruba na úroveň do 20 minút," priblížil hovorca DPB Martin Chlebovec.



Bratislavské mestské časti Jarovce, Rusovce, ale aj obce pri hlavnom meste ako Ivanka pri Dunaji evidovali zhoršenie dopravy po spustení úsekov D4 a R7. Problém riešil so zástupcami samospráv aj minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina). Dohodli sa, že sa počká na otvorenie zostávajúcich úsekov obchvatu, a potom budú spoločne hľadať riešenia pre konkrétne lokality.



Uplynulé týždne otvorili 2,2 kilometra dlhý úsek D4 od križovatky Bratislava-Jarovce po križovatku Bratislava-Petržalka (Rusovce) a 6,3 kilometra dlhý úsek rýchlostnej cesty R7 od križovatky Bratislava-Juh po križovatku Bratislava-Nivy (Prievoz). Na konci septembra sprístupnili vodičom 4,3 kilometra dlhý úsek diaľnice D4 vrátane Lužného mosta. Posledné úseky projektu D4/R7 sa otvárajú postupne.