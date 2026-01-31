< sekcia Regióny
Bratislava: Po podnete ombudsmana k volebným obvodom bude dôležitý ÚS
Dobrovodský uplynulý štvrtok podal podnet na ÚS, ktorým napadol ustanovenie zákona o hlavnom meste SR Bratislave.
Autor TASR
Bratislava 31. januára (TASR) - Po podnete verejného ochrancu práv Róberta Dobrovodského, ktorý tvorbu volebných obvodov v zákone o hlavnom meste SR Bratislave pokladá za porušenie rovnosti volebného práva, bude dôležitý postup Ústavného súdu (ÚS) SR. Pre TASR to uviedol hovorca Bratislavy Peter Bubla. Zdôraznil tiež, že úpravu súčasného predpisu môžu vykonať len poslanci Národnej rady SR.
„Dôležitý bude teraz postup Ústavného súdu, či vyhovie návrhu ombudsmana a pozastaví účinnosť predmetného ustanovenia zákona a tiež to, aké bude konečné rozhodnutie súdu,“ upozornil Bubla. Ak by k takémuto scenáru došlo, následnú úpravu majú podľa neho v rukách poslanci parlamentu. „Hlavné mesto, respektíve mestské zastupiteľstvo totiž nemá legislatívnu iniciatívu k zákonu o Bratislave,“ vysvetlil hovorca.
Mieni, že ak by malo dôjsť k zmene pri zachovaní súčasného počtu 45 poslancov, do úvahy pripadá len zníženie počtu volebných obvodov. „A teda, že menšie mestské časti by nemali samostatný volebný obvod, a tým pádom ani zaručené samostatné miesto v mestskom zastupiteľstve,“ poznamenal.
Dobrovodský uplynulý štvrtok podal podnet na ÚS, ktorým napadol ustanovenie zákona o hlavnom meste SR Bratislave. Za protiústavné považuje určenie volebných obvodov v komunálnych voľbách a princíp, ktorý určuje počet poslancov bratislavského mestského zastupiteľstva (MsZ) za jednotlivé mestské časti hlavného mesta. Dobrovodský namieta povinné zastúpenie všetkých mestských častí, ktoré podľa neho zvýhodňuje voličov a kandidátov v menších mestských častiach, keďže na zvolenie jedného poslanca tam stačí oveľa menší počet hlasov ako v mestských častiach, ktoré majú viac obyvateľov. Ustanovenie zákona tak podľa neho ovplyvňuje váhu jednotlivých hlasov voličov a je v rozpore s ústavným princípom rovnosti volebného práva.
Dobrovodský v rámci podnetu navrhuje tiež pozastaviť účinnosť napadnutého ustanovenia. Argumentuje aj tým, že ak by k pozastaveniu účinnosti nedošlo a po jesenných voľbách by ÚS podnetu vyhovel, spochybnilo by to legitímnosť samotných volieb a zvolených zástupcov.
Bratislava pritom nie je jedinou samosprávou, v ktorej sú podľa Dobrovodského volebné obvody určené protiústavne. Na základe prieskumu, ktorý v roku 2025 realizoval so svojím tímom, tvrdí, že podobný problém je vo väčšine miest a samosprávnych krajov. V pondelok (2. 2.) chce analýzu i podnet na ÚS bližšie predstaviť na tlačovej konferencii.
„Dôležitý bude teraz postup Ústavného súdu, či vyhovie návrhu ombudsmana a pozastaví účinnosť predmetného ustanovenia zákona a tiež to, aké bude konečné rozhodnutie súdu,“ upozornil Bubla. Ak by k takémuto scenáru došlo, následnú úpravu majú podľa neho v rukách poslanci parlamentu. „Hlavné mesto, respektíve mestské zastupiteľstvo totiž nemá legislatívnu iniciatívu k zákonu o Bratislave,“ vysvetlil hovorca.
Mieni, že ak by malo dôjsť k zmene pri zachovaní súčasného počtu 45 poslancov, do úvahy pripadá len zníženie počtu volebných obvodov. „A teda, že menšie mestské časti by nemali samostatný volebný obvod, a tým pádom ani zaručené samostatné miesto v mestskom zastupiteľstve,“ poznamenal.
Dobrovodský uplynulý štvrtok podal podnet na ÚS, ktorým napadol ustanovenie zákona o hlavnom meste SR Bratislave. Za protiústavné považuje určenie volebných obvodov v komunálnych voľbách a princíp, ktorý určuje počet poslancov bratislavského mestského zastupiteľstva (MsZ) za jednotlivé mestské časti hlavného mesta. Dobrovodský namieta povinné zastúpenie všetkých mestských častí, ktoré podľa neho zvýhodňuje voličov a kandidátov v menších mestských častiach, keďže na zvolenie jedného poslanca tam stačí oveľa menší počet hlasov ako v mestských častiach, ktoré majú viac obyvateľov. Ustanovenie zákona tak podľa neho ovplyvňuje váhu jednotlivých hlasov voličov a je v rozpore s ústavným princípom rovnosti volebného práva.
Dobrovodský v rámci podnetu navrhuje tiež pozastaviť účinnosť napadnutého ustanovenia. Argumentuje aj tým, že ak by k pozastaveniu účinnosti nedošlo a po jesenných voľbách by ÚS podnetu vyhovel, spochybnilo by to legitímnosť samotných volieb a zvolených zástupcov.
Bratislava pritom nie je jedinou samosprávou, v ktorej sú podľa Dobrovodského volebné obvody určené protiústavne. Na základe prieskumu, ktorý v roku 2025 realizoval so svojím tímom, tvrdí, že podobný problém je vo väčšine miest a samosprávnych krajov. V pondelok (2. 2.) chce analýzu i podnet na ÚS bližšie predstaviť na tlačovej konferencii.