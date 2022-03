Bratislavská polícia zorganizovala najväčšiu protialkoholovú akciu

Bratislava 21. marca (TASR) - Počas doposiaľ najväčšej policajnej akcie zameranej proti konzumácii alkoholu maloletými v uliciach Bratislavy skontrolovali v piatok (18. 3.) večer 30 podnikov a 600 ľudí. Približne 20 z nich bolo pod vplyvom alkoholu. Mestská polícia Bratislava o tom informuje na svojom webe.



"Maloletých, ktorí 'nafúkali', sme odviezli na príslušné okresné veliteľstvá, kde si po nich prišli rodičia," uviedla hovorkyňa bratislavskej mestskej polície Barbora Krajčovičová. Ako podotkla, v prípade maloletých do procesu vstupuje aj sociálna kuratela.



Náčelník Mestskej polície Bratislava Miroslav Antal skonštatoval, že vyslali jasný signál o netolerovaní konzumácie a ani podávania alkoholu maloletým. V Bratislave išlo o prvú celomestskú akciu, policajti boli v Dúbravke, Petržalke, Novom Meste i v Ružinove. Doteraz boli podobné kontroly zamerané len na niektoré podniky, a to najmä v mestskej časti Staré Mesto.



Akciu zorganizovala bratislavská mestská polícia v súčinnosti so štátnou políciou. "Na kontrole prevádzok na území hlavného mesta sa počas piatkovej noci zúčastnilo približne 60 policajtov. Pridali sa k nim aj pracovníčky odboru sociálnych vecí a rodiny a sanitka s posádkou Hasičského a záchranného zboru," spresnili z mestskej polície.