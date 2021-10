Bratislava počas Dušičiek posilní MHD, nasadí aj kapacitnejšie vozidlá

Bratislava 25. októbra (TASR) - Dopravný podnik Bratislava (DPB) posilní v hlavnom meste počas obdobia Dušičiek spoje vybraných liniek mestskej hromadnej dopravy (MHD). Nasadí aj vozidlá s väčšou kapacitou. Pre TASR to uviedol hovorca bratislavského mestského dopravcu Martin Chlebovec.



Vo štvrtok a piatok (28. - 29. 10.) budú linky bratislavskej MHD 31, 39, 201 a 202 namiesto režimu prázdnin premávať podľa cestovného poriadku pre pracovný deň. Linka 130 premávajúca k bratislavskému krematóriu bude posilnená kapacitnejším vozidlom. Od štvrtka do pondelka (1. 11.) bude linka 37 premávajúca v blízkosti krematória kapacitne posilnená nasadením kĺbových autobusov.



"Od soboty (30. 10.) do pondelka bude linka 39, ktorá obsluhuje zastávky pri cintoríne Slávičie údolie a Martinskom cintoríne, premávať podľa mimoriadneho posilneného cestovného poriadku. Od dopoludnia do večerných hodín budú spoje premávať v intervale sedem až osem minút. Linka 31 nebude v uvedených dňoch vypravená, nahradí ju práve posilnená linka 39," spresnil Chlebovec.



Všetky spoje linky 80, ktorá premáva k cintorínu Petržalka, končiace na zastávke Kapitulský dvor, budú v čase od 6.30 do 20.00 h pokračovať až na konečnú zastávku cintorín Petržalka, podľa špeciálneho cestovného poriadku. DPB tiež počas víkendu a sviatočného pondelka zabezpečí tri kĺbové záložné vozidlá, ktoré podľa potrieb nasadí na pokyn dopravného dispečingu. "Tým môžeme ešte zväčšiť prepravnú kapacitu na vyťažených linkách," podotkol hovorca.



Pre zvládnutie náporu cestujúcich bude v pohotovosti aj dopravný dispečing. Do ulíc DPB vyšle navyše tri dvojčlenné posádky, ktoré budú v spolupráci s mestskou a štátnou políciou nepretržite dohliadať na plynulosť hromadnej dopravy, a to najmä pri najväčších cintorínoch, ktorými sú Slávičie údolie, cintorín Vrakuňa či krematórium. Na vyťažených zastávkach budú nápomocní aj informátori DPB, ktorí cestujúcim poradia.