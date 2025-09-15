< sekcia Regióny
Bratislava počas Európskeho týždňa mobility vypraví historické vozidlá
Európsky týždeň mobility je ideálna príležitosť ukázať, že Bratislava stavia na tradícii a zároveň sa posúva dopredu, uviedol predseda Predstavenstva DPB Martin Rybanský.
Autor TASR
Bratislava 15. septembra (TASR) - Dopravný podnik Bratislava (DPB) sa zapája do Európskeho týždňa mobility, ktorý sa uskutoční od 16. do 22. septembra. Každý pracovný deň počas celého týždňa vypraví do ulíc hlavného mesta historické električky, trolejbusy aj autobusy, ktoré budú premávať na vlastných linkách označených písmenami H, A a M. Cestovanie všetkými historickými linkami bude bezplatné. TASR o tom informoval hovorca DPB Jozef Vozár.
Spresnil, že do premávky sa počas týždňa zapoja viaceré typy vozidiel, napríklad červeno-krémové električky T2 a T3, historické trolejbusy Škoda 14Tr a 15Tr či najnovšie autobusy v historickom depozitári DPB ikarusy 415 a 435. Vozidlá sa aj spolu s ďalšími budú v jednotlivých dňoch striedať tak, aby mali cestujúci možnosť spoznať viacero generácií dopravných prostriedkov, ktoré sa kedysi denne pohybovali po bratislavských uliciach. Historické vozidlá budú premávať v popoludňajších hodinách.
„Európsky týždeň mobility je ideálna príležitosť ukázať, že Bratislava stavia na tradícii a zároveň sa posúva dopredu. Na nedávnom dni otvorených dverí sme registrovali mimoriadny záujem o najnovšie prírastky medzi našimi historickými vozidlami. Preto sme sa rozhodli, že ich teraz ukážeme aj v uliciach mesta priamo v premávke, kde prostredníctvom jednotlivých tematických dní pripomenú 130-ročný príbeh mestskej hromadnej dopravy (MHD), na ktorý sme hrdí. Bezplatné jazdy sú poďakovaním našim cestujúcim aj kolegom, ktorí vozidlá citlivo zreštaurovali. Verím, že si tento zážitok prídu užiť celé rodiny,“ uviedol predseda Predstavenstva DPB Martin Rybanský.
DPB počas tohtoročného týždňa mobility spojí 130. výročie MHD v Bratislave s najnovším prírastkom v sieti, predĺženou trasou linky 3. Trasy historických liniek sú navrhnuté tak, aby na toto prepojenie prirodzene nadväzovali. Premávať budú bez zastavovania, nástup a výstup bude možný iba na nástupnej a konečnej zastávke. Trolejbusová linka H prepojí centrum mesta medzi zastávkami Rajská a Hodžovo námestie. Električková linka A bude premávať okruhom po historickom centre s nástupom na zastávkach Jesenského a Chatam Sófer. Autobusová linka M prepojí oba brehy Dunaja medzi zastávkami Krasovského (v blízkosti zastávky Sad Janka Kráľa) a Nové SND. Linky budú premávať popoludní, každý pracovný deň od 15.00 do 19.00 v polhodinových intervaloch.
