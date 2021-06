Počas výsadbovej sezóny vysadili v Bratislave 526 stromov a 865 kríkov

Bratislava 10. júna (TASR) - Počas tohtoročnej jarnej výsadbovej sezóny vysadili v Bratislave 526 stromov a 865 kríkov. Sadilo sa v areáloch bratislavských škôl, ale aj pred tržnicou na Trnavskom mýte, kde pribudli 12-metrové platany. Na sociálnej sieti o tom informovalo hlavné mesto s tým, že hlavná výsadbová sezóna bude ešte na jeseň.



Bratislava chce do roku 2022 vysadiť 10.000 stromov a kríkov. Pre dosiahnutie tohto cieľa spustila samospráva minulý rok iniciatívu, kde hľadá partnerov z firiem, inštitúcií, organizácií a komunít. Rovnako do nej pozýva Bratislavčanov. Verejnosť môže iniciatívu podporiť darom na výsadbu dreviny, alebo sa môže zapojiť priamo do sadenia. Do iniciatívy sa od jej začiatku podľa magistrátu zapojilo už 315 jednotlivcov, 21 firiem a deväť veľvyslanectiev.