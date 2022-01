Počas kolektívnej poľovačky na Devínskej Kobyle odlovili 19 diviakov

Bratislava 13. januára (TASR) - V poľovnom revíri Devínska Kobyla v Bratislave odlovili počas stredajšej (12. 1.) kolektívnej poľovačky 19 diviakov. Poľovníci hovoria o mimoriadnom počte v rámci jedného dňa, keďže sa štandardne odlovia dvaja diviaci týždenne. Poľovačka bola reakciou na premnožený stav diviakov v celej Bratislave a aj africký mor ošípaných.



Predseda poľovníckej spoločnosti Devínska Kobyla Ján Martinovič bratislavskú mestskú časť Karlova Ves informoval, že sa do kolektívnej poľovačky v stredu zapojilo 45 poľovníkov aj psovodov. "Kolektívna poľovačka sa začala ráno pred 9.00 h. Predchádzala jej štandardná policajná kontrola poľovníckych zbraní. Poľovníci prešli cez revír, z ktorého diviaky vybiehajú aj do Karlovej Vsi, napríklad na Dlhé diely či Líščie údolie," spresnila karloveská samospráva.



Premnožený stav diviakov v hlavnom meste a jeho okolí je podľa Martinoviča jeden zo znakov globálneho otepľovania. "Kým pred mnohými rokmi samica vrhla ročne maximálne päť mláďat, pretože podmienky pre život boli v minulosti náročnejšie, dnes štandardne vrhne päť mláďat na jar aj na jeseň," priblížil. Diviaky v súčasnosti, ako tvrdí, netrápi krutá zima ani nedostatok potravy.



Mestská časť Karlova Ves pravidelne upozorňuje svojich obyvateľov na výskyt diviakov. V auguste minulého roka ich zaregistrovali na Starých gruntoch i v Parku SNP v Líščom údolí, kde jeden z poľovníkov videl zhruba 40 diviakov, a to vrátane veľkých samcov aj prasníc s malými.



V Karlovej Vsi minulý rok na jar povolil okresný úrad mimoriadny odlov diviakov na nepoľovných plochách v blízkosti lesa na Púpavovej, Veternicovej, Hlaváčikovej, Starých gruntoch, Kuklovskej a v Líščom údolí. Lovom poverili organizáciu Mestské lesy v Bratislave.



Dostatok potravy a absencia prirodzeného predátora, napríklad vlka, podľa Mestských lesov v Bratislave spôsobili, že na území Malých Karpát je diviakov výrazne viac, ako je prirodzený stav. Bratislavské mestské časti preto opakovane žiadajú svojich obyvateľov nevyhadzovať z balkónov žiadne potraviny, nenechávať zvyšky potravy v okolí odpadových košov a pri strete s diviakmi mať psa na vôdzke. Ak ľudia zbadajú diviaky v obývanom území, mali by kontaktovať mestskú políciu na čísle 159.