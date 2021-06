Bratislava počas monitorovania komárov nový invázny druh nezaznamenala

Bratislava 12. júna (TASR) – Mesto Bratislava počas niekoľkoročného monitorovania komárov na svojom území doposiaľ nezachytilo ázijského invázneho komára Aedes japonicus japonicus. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa hlavného mesta Katarína Rajčanová s tým, že ak tento druh zaznamenajú, budú o tom verejnosť informovať. Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied (BMC SAV) však Bratislavu označilo za jednu z lokalít, kde tohto komára zaregistrovali.



"Monitoring komárov mestskými odborníkmi naďalej prebieha na dennej báze vo viacerých lokalitách a tiež v spolupráci s dobrovoľníčkami a dobrovoľníkmi. Monitoring je prevažne zameraný na zisťovanie počtu lariev komárov, druhovú rozmanitosť však vedia zachytiť CO2 lapače, ktoré sme rozmiestnili na viacerých miestach Bratislavy," priblížila Rajčanová.



BMC SAV v piatok (11. 6.) informovalo, že monitoring inváznych druhov komárov v roku 2020 odhalil nový druh aj na Slovensku. Ide o pôvodne ázijského komára Aedes japonicus japonicus. Výskyt tohto druhu neovplyvňuje iba biodiverzitu, no môže mať aj medicínsky dosah, pretože invázne komáre sú prenášače veľkého spektra patogénov. Tento druh môže prenášať u nás zatiaľ nepôvodné vírusy, ako napríklad vírusy japonskej encefalitídy, chikungunya, dengue alebo aj Zika. Pre oblasť Slovenska však tvorí riziko najmä prenosu už cirkulujúcich patogénov na našom území, akým je aj západonílsky vírus, ktorý bol zaznamenaný hlavne na juhu Slovenska.



Z BMC SAV pre TASR potvrdili, že výsledky monitoringu naznačujú existenciu už ustálenej populácie tohto pôvodne ázijského druhu na Slovensku. Lokality s pozitívnym výsledkom boli potvrdené v Bratislave, Košiciach, Prešove a vo Zvolene. Ako prevenciu pred množením odporúčajú odborníci na komáre starať sa o všetky nádoby s vodou, ako sú napríklad vedrá, sudy, odkvapy, kvetináče či vodné fontány. Podľa nich stačí v nich raz za týždeň vymeniť vodu alebo ich prekryť, aby do nich samičky nemohli naklásť vajíčka.