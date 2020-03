Podjazd na Gagarinovej ulici je neprejazdný, obmedzenie je aj na D2

Bratislava 2. marca (TASR) - Podjazd na bratislavskej Gagarinovej ulici je momentálne z dôvodu zaplavenia pre osobné vozidlá neprejazdný. Upozorňuje na to bratislavská polícia na sociálnej sieti.



"Pre nákladné vozidlá je prejazdný pravý jazdný pruh. Hliadky dopravnej polície vykonávajú odklon dopravy cez Mierovú ulicu," uviedli policajti.



S ďalším dopravným obmedzením je podľa policajtov potrebné počítať na 15. kilometri diaľnice D2, z Českej republiky v smere do Bratislavy. Diaľnica je pre odstraňovanie následkov dopravnej nehody neprejazdná. Uzatvorený je výjazd do Bratislavy a zároveň je realizovaný odklon dopravy na cestu I/2 smer Sekule.