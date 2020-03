TIS: Bratislava kúpila rúška drahšie ako kritizovaná SŠHR

Bratislava 30. marca (TASR) – Mesto Bratislava v čase prepukajúcej epidémie nového koronavírusu nakúpilo jednorazové rúška drahšie ako kritizovaná Správa štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR pod vedením, v súčasnosti už odvolaného, Kajetána Kičuru. Tvrdí to Transparency International Slovensko (TIS). Primátor hlavného mesta Matúš Vallo deklaruje, že magistrát urobil zodpovedné rozhodnutie a v danom čase uprednostnil záujem ochrany zdravia všetkých pred cenou za rúško.



"TIS uvádza dva centy ako porovnávaciu cenu rúšok. Ak nám Transparency teraz zoženie rúška za dva centy, stornujeme všetky objednávky, ktoré sme na ďalšie potrebné rúška vystavili," vyhlásil Vallo na sociálnej sieti. TIS poukázalo, že SŠHR čelila kritike, že nakúpila 190.000 kusov predražených rúšok od firmy Green Day v jednotkovej cene 1,71 eura bez DPH. "Magistrát však kúpil 45.000 kusov rúšok až po 2,2 eura za kus bez DPH, a to od firmy Jamini A," uviedlo TIS na sociálnej sieti.



Organizácia tvrdí, že premrštenú cenu rúška, ktoré v normálnych časoch stojí dva centy, Bratislava obhajuje časovým stresom. "Bratislava si od Jamini A objednala spolu až 75.000 rúšok. Po úvodnej dodávke 45.000 kusov sa rozhodla ďalší predražený tovar neodobrať. Vo výsledku dopadlo hlavné mesto lepšie, pretože následne sa mu podarilo uskutočniť ďalší nákup 122.000 kusov rúšok v jednotkovej cene 0,39 eura bez DPH s dlhšou lehotou dodania," uviedlo TIS. Hlavné mesto podľa organizácie argumentuje, že v priemere nakupuje rúška za 0,88 eur bez DPH za kus. To je však podľa TIS stále viac, ako je priemerná cena, za akú doteraz nakupovali rúška kritizovaná SŠHR, a to 0,84 eura bez DPH za kus.



Primátor Bratislavy reagoval, že mesto v čase prepukajúcej epidémie nového koronavírusu na Slovensku komunikovalo so štátom a jeho krízovým štábom, keďže zabezpečenie ochranných pomôcok v mimoriadnej situácii je aj podľa legislatívy úlohou štátu. "Neúspešne. Od 13. marca sme si povedali, že sa nemôžeme spoľahnúť na štát a musíme prevziať iniciatívu sami, lebo potrebujeme chrániť množstvo ľudí v prvej línii," vysvetlil Vallo. Nákup rúšok podľa jeho slov riešilo mesto aj spolu s bratislavskými starostami. "Rúška na trhu v tom čase prakticky neboli," podotkol Vallo s tým, že 13. marca objednali spolu 20.000 rúšok od dvoch slovenských firiem, ale neboli ich nakoniec schopné dodať. "Jediná z kontaktovaných firiem bola schopná dodať desaťtisíce rúšok do 24 hodín a cena za jedno bola 2,20 eura," vysvetlil primátor s tým, že spoločne s mestskými časťami sa rozhodli prvé tisíce rúšok kúpiť.



Následne však, ako tvrdí, získali čas, aby hľadali na trhu lacnejšie rúška a 17. marca objednali 122.000 rúšok od firmy Timed za 0,39 eur za kus a zvyšok objednávky prvých rúšok od firmy Jamini A stornovali. "Ak by sme znovu stáli v tej istej situácii, urobili by sme to znova. Napokon, do dnešného dňa, napriek našej žiadosti, mestu zo SŠHR neprišli žiadne rúška," podotkol primátor. Za postoj a postup mesta v tejto veci sa postavili aj všetci bratislavskí starostovia a starostky.