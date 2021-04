Bratislava podporí medzigeneračné prepojenie a aj rodiny v ohrození

Bratislava 5. apríla (TASR) – Mesto Bratislava podporí sociálne projekty zamerané na medzigeneračnú solidaritu, na deti, mladých ľudí a rodiny v ohrození, či na prevenciu, bezpečnosť a znižovanie rizík v ohrozených lokalitách. Na tento účel vyčlenila samospráva vo svojom rozpočte 250.000 eur. TASR o tom informovala hovorkyňa hlavného mesta Katarína Rajčanová.



"Mesto považuje systematický rozvoj grantových programov v sociálnej oblasti, podporu a spoluprácu s občianskou spoločnosťou za nezastupiteľnú súčasť uplatňovania sociálnych politík na lokálnej úrovni," skonštatovala Rajčanová. Táto spolupráca je podľa magistrátu nevyhnutná pre to, aby sa pomoc a podpora dostávala k tým najohrozenejším, či najviac vylúčeným komunitám a zlepšovala sa kvalita života v Bratislave.



Projekty v medzigeneračnej výzve podľa magistrátu umožnia starším obyvateľom mesta zapojiť sa do aktivít nielen so svojimi rovesníkmi, ale pomôžu im prepojiť sa s ďalšími vekovými skupinami a generáciami. "Tréningy a workshopy majú napomáhať posilňovaniu dobrej pamäti, koncentrácii, či podporovať seniorov pri používaní nových moderných technológií," spresnila hovorkyňa. Projektové aktivity budú prepájať generácie pri starostlivosti o životné prostredie v Mestskom ovocnom sade, pri tvorení bylinkovej záhrady alebo v kreatívnych dielňach. Sú pripravované aj s ohľadom na ľudí s rôznymi zdravotnými znevýhodneniami, ako aj na starších ľudí s degeneratívnymi ochoreniami, čím pomôžu lepšie si navzájom porozumieť a učiť sa od seba.



Podporené projekty pre deti, mladých ľudí a rodiny v ohrození sú zamerané na pomoc pri domácom učení, podporu a poradenstvo vo vzťahoch s rovesníkmi a dospelými v náročných situáciách, ktoré sú spojené s dôsledkami pandémie i s existenčnými problémami. Taktiež s domácim a partnerským násilím. "Okrem toho sa zameriavajú na rodiny s autistickým členom, ktoré môžu mať ťažkosti pri starostlivosti o nich, alebo sú v akútnej rodinnej kríze a potrebujú podporu," poznamenala Rajčanová.



Projekty určené na prevenciu a znižovanie rizík v ohrozených lokalitách budú založené na práci v teréne s vylúčenými komunitami a skupinami v ohrození, a tiež ich podpore. Zameriavajú sa aj na vytváranie podporného prostredia pre tých, ktorí sa usilujú o návrat do bežného života.