Pohrebníctvo Marianum prijalo pre pandémiu ďalšie opatrenia

Bratislava 12. októbra (TASR) – Pohrebníctvo mesta Bratislava – Marianum prijalo pre zhoršujúcu sa situáciu s pandémiou nového koronavírusu na Slovensku ďalšie opatrenia. Do obradnej siene domu smútku či krematória bude môcť vstúpiť len toľko osôb, aby bol dodržaný limit jedna osoba na 15 metrov štvorcových. TASR o tom informoval riaditeľ organizácie Boris Šramko.



Aktuálny počet osôb, ktoré môžu vstúpiť do domov smútkov na cintorínoch v Bratislave, je uvedený na webe Marianum. Z dôvodu zabezpečenia záložných vybavovacích tímov, pre prípad karantény, je kancelária pohrebnej služby v bratislavskom krematóriu zatvorená a vybavovanie pohrebov je dočasne možné v kancelárii na Šafárikovom námestí číslo 3. Do vybavovacích priestorov pohrebníctva môžu vstupovať maximálne dvaja ľudia.



"Aktuálne uvádzať záväzné inštrukcie pre 'dušičkové obdobie' by bolo v tejto chvíli asi predčasné. V každom prípade návšteva bratislavských cintorínov a urnového hája v krematóriu bude možná len s rúškom na tvári," spresnil Šramko.