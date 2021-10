Poklepaním základného kameňa sa začala výstavba štvrte v Petržalke

Bratislava 14. októbra (TASR) – Poklepaním základného kameňa sa začala vo štvrtok výstavba novej mestskej štvrte Nesto pre približne 15 000 obyvateľov v bratislavskej Petržalke.



Vzniknúť má na rozlohe približne 47 hektárov v blízkosti slovensko-rakúskych hraníc, kde sa nachádza aj vojenský cintorín z prvej svetovej vojny. Ponúknuť chce inovatívne koncepty bývania a priestory na prácu, ale tiež občiansku vybavenosť a možnosti na trávenie voľného času. S prvými obyvateľmi počíta v roku 2024.



V prvej fáze výstavby začína developer s budovaním rezidenčných budov v južnej časti projektu smerom ku Kopčianskej ulici. Na to nadviaže výstavba ďalšej časti projektu. Pribudnúť majú administratívne priestory, byty na prenájom, medicínske centrum, športový areál na ploche 2,5 hektára či škôlka.



Pripomienkou na históriu oblasti budú aj naďalej dominanty územia, ako napríklad cintorín padlých v prvej svetovej vojne, viaceré bunkre či protitanková priekopa, ktoré boli súčasťou československého opevnenia. Objekty sa majú zrevitalizovať.



„Všetky historické pamiatky zachováme a budú súčasťou verejných priestorov, nezakrývame ich, ale vyzdvihujeme. Historická stopa sa bude ťahať naprieč projektom," povedal pre TASR Zoltán Müller, predseda predstavenstva spoločnosti Lucron, ktorá stojí za projektom.



Developer zároveň vyhlásil medzinárodnú súťaž na komplexný urbanistický koncept pre územie Nesto Sever. Cieľom je priniesť komplexný urbanisticko-architektonický návrh, víziu pre dané územie na nasledujúcich 40 až 50 rokov. Do súťaže bolo oslovených desať zahraničných i slovenských ateliérov. Kým výsledkom prvej fázy súťaže má byť urbanistický koncept pre celé územie, druhá fáza má za cieľ rozpracovať víťazný koncept do detailu a poskytnúť masterplán pre samotnú výstavbu.



Dôraz kladie developer na peších a cyklistov, miesto tu budú mať preto aj car-free zóny či viaceré alternatívne dopravné riešenia. S vjazdmi do garáží počíta po okrajoch územia či pod zem. Budúcnosť územia vidí aj v zlepšení vlakového spojenia. Už dlhšie avizuje snahu vybudovať železničnú zastávku, ktorej zriadenie koordinuje so Železnicami SR. Územie má mať zároveň napojenie na diaľnice i nových obchvat.