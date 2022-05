Bratislava pokračuje v boji proti komárom

Bratislava 12. mája (TASR) – Mesto Bratislava pokračuje naďalej v boji proti výskytu komárov. Od začiatku mája zasahovalo na desiatkach liahnisk v Rusovciach, Jarovciach, Čunove, Dúbravke, Devíne a Devínskej Novej Vsi. Spolu ide o viac ako 20.000 štvorcových metrov liahnisk, podľa hlavného mesta sa tým tento mesiac podarilo zabrániť vyliahnutiu miliónov komárov. Liahniská objavuje prostredníctvom pravidelného monitoringu, s ktorým začalo mesto už v marci.



"V posledných dňoch vďaka zrážkam a vyšším teplotám vznikli na viacerých miestach vhodné podmienky na liahnutie komárov. Larvy sú vyliahnuté z vajíčok. Preto je ideálny čas na zásahy larvicídom BTI, ktorým eliminujeme larvy ešte pred tým, ako sa z nich stanú dospelé jedince," konštatuje bratislavský magistrát na sociálnej sieti.



Mesto ubezpečuje, že robí všetko pre to, aby eliminovalo čo najviac lariev komárov. Pripomína však zároveň, že aj pre charakter okolitého prostredia budú v Bratislave komáre vždy, a to aj napriek zásahom. Cieľom zásahov nie je eliminácia celej populácie komárov, ale minimalizovať ich kalamitné liahnutie.



Na území mesta sa totiž nachádzajú viaceré miesta v piatom stupni ochrany, kde nie je možné použiť ani biologický larvicíd BTI. "K tomu treba prirátať dendrotelmy – malé dutiny priamo v stromoch na rozsiahlych lesných plochách v okolí Bratislavy, kde nie je možné zasiahnuť ani chemickými postrekmi, ani BTI," poznamenalo mesto. Ďalšími zdrojmi lariev sú sudy či iné nádrže v súkromných záhradách, v ktorých, ak nie sú pravidelne vylievané, sa v priebehu týždňa dokážu vyliahnuť tisíce komárov. "Všade tam, kde nám to zákon umožňuje a je to technicky možné, zasahujeme skôr, ako sa z lariev stihnú vyliahnuť komáre," doplnil magistrát.



Mesto Bratislava odmieta používať v boji proti výskytu komárov chemický postrek. Chemické insekticídy prinášajú podľa magistrátu totiž zdravotné riziká, majú vplyv na endokrinný systém, na plodnosť a tiež majú karcinogénne účinky.