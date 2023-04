Bratislava pokračuje v boji proti komárom, riešila už viaceré miesta

Bratislava 23. apríla (TASR) - Mesto Bratislava pokračuje v boji proti výskytu komárov. Tento týždeň zasahovalo v Devíne i Devínskej Novej Vsi, ale aj Petržalke, Jarovciach, Vajnoroch, Záhorskej Bystrici, Podunajských Biskupiciach. Informuje o tom na sociálnej sieti.



"Po výdatných dažďoch začala tiež z rieky Morava prenikať voda do záplavových území, čím sa postupne aktivujú liahniská komárov od Hradu Devín až po Devínske jazero," približuje bratislavský magistrát.



Napriek tomu, že voda je ešte relatívne studená, má okolo desať stupňov Celzia, a tým je aj vývoj lariev zatiaľ pomalý, zásahy sú podľa mesta potrebné. Upozorňuje, že bez nich by sa do dvoch týždňov vyliahli milióny komárov. Používa pritom larvicíd BTI, ktorý nie je pre ostatné živočíchy škodlivý.



Magistrát zároveň pripomína, že na území mesta vrátane záplavových lokalít, sa nachádzajú viaceré miesta v piatom stupni ochrany, kde nie je možné použiť ani biologický larvicíd BTI, ani chemický postrek. Znamená to, že nie je možné zlikvidovať všetky liahniská. "Včasným zásahom tam, kde to možné je, množstvo komárov, ktoré sa nakoniec vyliahnu, aspoň výrazne zredukujeme," podotýka hlavné mesto.



So zásahmi chce hlavné mesto pokračovať aj budúci týždeň, v prípade potreby plánuje nasadiť aj ťažšiu techniku.



Mesto Bratislava odmieta používať v boji proti výskytu komárov chemický postrek. Chemické insekticídy prinášajú podľa magistrátu totiž zdravotné riziká, majú vplyv na endokrinný systém, plodnosť a tiež majú karcinogénne účinky. Využíva BTI, ktorý napríklad v Rakúsku využívajú od roku 2005.