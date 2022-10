Bratislava pokračuje v komplexnej obnove svojich budov ZUŠ a CVČ

Bratislava 5. októbra (TASR) - Hlavné mesto pokračuje v komplexnej obnove budov mestských základných umeleckých škôl (ZUŠ) a centier voľného času (CVČ). Štyri rekonštrukcie sú hotové, ďalších sedem je čiastočne hotových a na štyroch sa aktuálne pracuje. Pre ďalšie štyri sa pripravuje projektová dokumentácia. Mesto o tom informuje na sociálnej sieti. Práce sa týkajú 19 z 25 budov.



"Moderné, zdravé a príjemné priestory musia byť štandardom pre deti aj pre vyučujúcich. Preto sme rozbehli Program komplexnej obnovy ZUŠ a CVČ, v rámci ktorého pracujeme na rekonštrukcii 19 našich budov z 25," konštatuje bratislavský magistrát.



Na ZUŠ Miloša Ruppeldta na Panenskej ulici napríklad pribudne koncertná sála s presklenou strechou a kapacitou 80 divákov. Sálu čakajú akustické úpravy. Škola bude mať navyše napríklad aj priestory pre nahrávacie štúdio a lepšie hudobné vzdelávanie. V rámci prác bola tiež sanovaná zatekajúca strecha, opravené vstupné dvere či rozbité okná.



Na ZUŠ Istrijská sa podarilo vyriešiť dlhodobý problém so zatekaním, mesto zabezpečilo komplexnú sanáciu všetkých striech. ZUŠ Júliusa Kowalského presťahovalo hlavné mesto z Laurinskej ulice do nových priestorov na Židovskej ulici, ktoré boli prispôsobené potrebám školy. Chátrajúci komplex budov ZUŠ Exnárova na Uránovej ulici rekonštruuje od rozvodov po fasády.



Program komplexnej obnovy podľa primátora Bratislavy Matúša Valla trvá takmer dva roky, najprv sa magistrát zameral na analýzu stavu budov. V rokoch 2021 až 2023 investuje už do obnovy. Rekonštrukciou prechádza 19 budov, mesto investuje viac ako desať miliónov eur.