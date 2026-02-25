< sekcia Regióny
Bratislava pokračuje v prácach na sanácii svahu na Šulekovej ulici
Po ukončení všetkých prác plánuje mestská časť náhradnú výsadbu.
Bratislava 25. februára (TASR) - Bratislavské Staré Mesto pokračuje v prácach na sanácii svahu na Šulekovej ulici, ktorého nestabilita dlhodobo predstavovala riziko. Projekt realizuje mestská časť v dvoch etapách. Cieľom je postupné zvýšenie bezpečnosti a zabezpečenie dlhodobej stability svahu. Informuje o tom na sociálnej sieti.
„V prvej etape sme v spodnej časti svahu vybudovali ochrannú bariéru na existujúcom železobetónovom múre,“ približuje samospráva. Bariéra je dlhá 128 metrov, kotvená je chemickými kotvami a tvorí ju sústava ôsmich metrových polí, ktoré zachytávajú prípadné uvoľnené skaly. Systém pasívnej ochrany pred padajúcimi kameňmi navrhli na základe inžiniersko-geologického prieskumu a odborných analýz.
V druhej etape bude horná časť svahu spevnená železobetónovým oporným múrom s oplotením. Súčasťou bude aj odvodnenie, keďže za múrom vznikne žľab, ktorý bude zachytávať dažďovú vodu a bezpečne ju odvádzať mimo svahu. Realizácia hornej časti je naplánovaná na jar.
Samotným prácam predchádza nevyhnutná úprava zelene v mieste budúcej stavby. Mestská časť ubezpečuje, že odstraňuje len dreviny, ktoré priamo zasahujú do konštrukcie múru. Zároveň postupne odstráni aj invázne pajasene, čo jej vyplýva zo zákona.
Po ukončení všetkých prác plánuje mestská časť náhradnú výsadbu. „Na svahu pribudne 38 nových stromov, ktoré prispejú k jeho prirodzenému spevneniu aj k zlepšeniu prostredia ulice,“ podotýka samospráva.
Časť svahu sa zosunula v marci 2024. Mestská časť následne nechala posúdiť statiku svahu a pripravila plán sanácie. Podobný prieskum a práce boli na svahu vykonané už v roku 2023, svah zároveň samospráva monitorovala.
