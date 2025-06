Bratislava pokračuje v rokovaniach o pozemkoch pre električku

Bratislava 7. júna (TASR) - Hlavné mesto pokračuje v rokovaniach s Ministerstvom kultúry (MK) SR v súvislosti s plánmi viesť novú električkovú trať po Pribinovej ulici, teda popred novú budovu Slovenského národného divadla (SND) Bratislava. Verí, že v súvislosti s pozemkami, ktoré potrebuje k projektu, dôjde k dohode. Vyplýva to z vyjadrení, ktoré TASR poskytol hovorca Bratislavy Peter Bubla.



„S ministerstvom kultúry naďalej prebieha komunikácia. Veríme, že jej výsledkom bude aj dohoda o vzťahu k pozemkom v okolí SND určených pre túto novú električkovú trať,“ skonštatoval Bubla. Na otázku, ako bude magistrát postupovať, ak by rezort kultúry svoje pôvodné nesúhlasné stanovisko k pozemkom nezmenil, neodpovedal



Magistrát trvá naďalej na tom, že navrhovaná trasa popred divadlo je najlepším riešením. Pripomína, že téme trasovania električkovej trate Pribinova - Košická sa venujú od roku 2019. Odborníci podľa hovorcu posudzovali sedem variantov trasovania z viacerých aspektov týkajúcich sa najmä dopravy, investícií, realizovateľnosti, časovej dĺžky realizácie, verejného priestoru i hlukovej záťaže na budovu divadla.



Spracovaných bolo tiež viacero podkladov a odborných analýz. Tie podľa magistrátu potvrdili, že električka vedená po Pribinovej ulici odvezie najviac ľudí, je ekonomicky najvýhodnejšia i najrýchlejšia. Variant tiež počíta s priamym prejazdom električky cez kľúčovú križovatku Košická/Pribinova/Prístavná, čím nezníži jej obslužnosť pre autá. Podotýka tiež, že prevádzka električky po tejto trati nepredstavuje problém ani z pohľadu prevádzky divadla. Argumentuje vyjadreniami medzinárodnej skupiny expertov z roku 2021 i výsledkami meraní a simulácií z roku 2024.



Rokovania s rezortom kultúry, o vlastníckych alebo akýchkoľvek vzťahov k pozemkom, potvrdil aj primátor Bratislavy Matúš Vallo na mestskom zastupiteľstve koncom mája. „Sme vo fáze jednaní,“ povedal. Absolvované boli podľa neho všetky veci, ktoré požadovali odborníci z ministerstva i divadla. „Pokračujeme v tejto stavbe ďalej,“ poznamenal Vallo.



Ministerstvo kultúry SR na otázky TASR doteraz neodpovedalo.



To, že budúca električková trať v zóne Chalupkova povedie aj popred novú budovu SND po Pribinovej ulici, oznámil primátor koncom októbra 2019. Kriticky sa k tomu vyjadrila v minulosti odborná i laická verejnosť vrátane SND či rezortu kultúry.



Mestské zastupiteľstve v roku 2021 schválilo tento variant v rámci zmien a doplnkov územného plánu.



Mesto má pri realizácii trate spolupracovať so súkromným investorom, podpísané s ním má memorandum. S výstavbou novej električkovej trate by sa mohlo začať podľa odhadov v roku 2028, práce by mali trvať dva roky. Rozdelené majú byť na etapy. Magistrát priznal, že na výstavbu trate nebude mať financie. Hľadať bude preto externé zdroje.



Električkovou traťou, ktorá má viesť cez Pribinovu ulicu a ďalej cez Košickú smerom na Miletičovu, sa zakladá do budúcnosti možnosť vybudovania novej Vrakunsko-biskupickej radiály.