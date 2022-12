Bratislava pokračuje v rozšírení Harmincovej ulice na 4-prúdovú cestu

Bratislava 5. decembra (TASR) – Hlavné mesto pokračuje v prácach na rozšírení Harmincovej ulice v bratislavskej Dúbravke z pôvodnej dvojprúdovej na štvorprúdovú cestu. Prvá etapa, počas ktorej majú byť vybudované dva nové pruhy, by mala trvať približne do apríla 2023. Hlavné mesto o tom informuje na sociálnej sieti. Stavebné práce, ktoré sa začali koncom leta, majú trvať približne 12 mesiacov.



"V týchto dňoch sú vykonávané statické skúšky podložia pod novou cestou, to musí byť dostatočne pevné, aby unieslo stavbu zaťaženú dopravou," približuje bratislavský magistrát.



Na tento účel je vyčlenená plocha stavby, skúšobné pole, na ktorej zhotoviteľ vybudoval navrhované podložie. Na ňom vykonáva predmetné statické skúšky na overenie, či je zvolené podloženie vyhovujúce. Paralelne s tým pokračujú ďalšie práce. Smerom do mesta boli popri ceste osadené nové stĺpy verejného osvetlenia, pokračujú tiež výkopové práce i prekládky sietí.



Prvá etapa, počas ktorej budú vybudované dva nové pruhy, majú trvať približne do apríla 2023. Nasledovať má druhá etapa, v rámci ktorej má byť zrekonštruovaná vozovka po celej dĺžke vrátane novej svetelnej signalizácie, cestných obrubníkov či úpravy dažďových vpustov. Práce budú realizované za plnej premávky a potrvajú približne do júla 2023. Tretia etapa má trvať do konca augusta 2023 a bude zahŕňať realizáciu vodorovného značenia či ostrovčeka na križovatke Polianky.



Za realizáciu rozšírenia zaplatí hlavné mesto 3.551.673 eur s DPH. Realizátorom je spoločnosť Strabag. V oboch smeroch sa pridajú buspruhy, smerom do Dúbravky i do centra ostane jeden pruh pre autá. Výsledkom prác má byť okrem zlepšenia plynulosti dopravy aj modernizácia zastávok MHD a zvýšenie bezpečnosti pre peších na priechodoch.