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Bratislava pokračuje v zásahoch proti komárom
Mesto Bratislava odmieta používať v boji proti výskytu komárov chemický postrek.
Autor TASR
Bratislava 24. júna (TASR) - Hlavné mesto pokračuje v zásahoch proti komárom. Zasahovalo vo viacerých bratislavských mestských častiach vrátane Devína, kde malo ísť pravdepodobne zatiaľ o najväčšie liahnisku tejto sezóny s rozlohou približne 59.000 metrov štvorcových. Informuje o tom na sociálnej sieti.
„Okrem toho sme zasahovali v mestských častiach Rača, Vajnory, Petržalka, Podunajské Biskupice, Devínska Nová Ves, Karlova Ves, Jarovce a Ružinov,“ približuje magistrát s tým, že v zásahoch budú pokračovať všade tam, kde monitoring potvrdí prítomnosť lariev.
Mesto Bratislava odmieta používať v boji proti výskytu komárov chemický postrek. Chemické insekticídy prinášajú podľa magistrátu totiž zdravotné riziká, majú vplyv na endokrinný systém, plodnosť a majú aj karcinogénne účinky. Aplikuje preto BTI - selektívny biologický larvicíd, ktorý ničí výlučne larvy komárov. Robí tak pomocou chrličov a dronov, v prípade povodní aj pomocou helikoptéry a člnov.
Biologickým larvicídom BTI mesto zasahuje na všetkých aktívnych liahniskách, na ktorých zásah povoľuje zákon. Zasahovať ním môže aj v chránených územiach III. a IV. stupňa. Po zásahu bývajú liahniská opätovne kontrolované. Sú však územia, kde ani larvicídom BTI zasahovať nemôže, hoci môže ísť o veľké záplavové plochy. Ide o plochy s V. stupňom ochrany alebo chránené zdroje pitnej vody.
Keďže sa mnohé komáre liahnu aj v záhradkách či na dvoroch, distribuuje hlavné mesto každý rok tablety s larvicídom BTI do domácností v rizikových oblastiach.
„Okrem toho sme zasahovali v mestských častiach Rača, Vajnory, Petržalka, Podunajské Biskupice, Devínska Nová Ves, Karlova Ves, Jarovce a Ružinov,“ približuje magistrát s tým, že v zásahoch budú pokračovať všade tam, kde monitoring potvrdí prítomnosť lariev.
Mesto Bratislava odmieta používať v boji proti výskytu komárov chemický postrek. Chemické insekticídy prinášajú podľa magistrátu totiž zdravotné riziká, majú vplyv na endokrinný systém, plodnosť a majú aj karcinogénne účinky. Aplikuje preto BTI - selektívny biologický larvicíd, ktorý ničí výlučne larvy komárov. Robí tak pomocou chrličov a dronov, v prípade povodní aj pomocou helikoptéry a člnov.
Biologickým larvicídom BTI mesto zasahuje na všetkých aktívnych liahniskách, na ktorých zásah povoľuje zákon. Zasahovať ním môže aj v chránených územiach III. a IV. stupňa. Po zásahu bývajú liahniská opätovne kontrolované. Sú však územia, kde ani larvicídom BTI zasahovať nemôže, hoci môže ísť o veľké záplavové plochy. Ide o plochy s V. stupňom ochrany alebo chránené zdroje pitnej vody.
Keďže sa mnohé komáre liahnu aj v záhradkách či na dvoroch, distribuuje hlavné mesto každý rok tablety s larvicídom BTI do domácností v rizikových oblastiach.