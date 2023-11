DRÁMA NA UBYTOVNI: Policajt postrelil svojho kolegu

Bratislava 7. novembra (TASR) - Policajt postrelil na policajnej ubytovni v Bratislave svojho kolegu. Pre TASR to potvrdila bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková. Upozornil na to týždenník Plus 7 dní na svojom webe.



"Predmetná udalosť je momentálne v štádiu dokumentovania," priblížila Šimková s tým, že viac informácií poskytnú, keď to situácia umožní.