Bratislavskí policajti riešili pre pyrotechniku 62 porušení

Bratislava 5. januára (TASR) - Bratislavskí mestskí policajti museli počas silvestrovskej služby riešiť 62 prípadov porušenia celoročného zákazu používania hlučnej zábavnej pyrotechniky. Oproti minulému roku ide o mierne zvýšenie počtu prípadov, keď ich bolo 59. Pre TASR to uviedla hovorkyňa bratislavskej mestskej polície Barbora Krajčovičová.



Na Silvestra, približne hodinu pred polnocou, na operačnom stredisku prijala mestská polícia oznam z Námestia republiky v Petržalke. V blízkosti vianočného stromčeka malo totiž horieť. "Požiar vznikol pravdepodobne po odpaľovaní zábavnej pyrotechniky. Na miesto sme okamžite privolávali hasičov, ktorí oheň v krátkej chvíli uhasili," priblížila Krajčovičová.



Na Nový rok, krátko po polnoci, hliadka mestskej polície preverovala oznam na Ulici svornosti. Obyvateľka políciu informovala, že v jej susedstve nerešpektujú zákaz používania pyrotechniky a má obavy z prípadného vzniku požiaru, ktorého plamene by mohli zachvátiť jej dom. "Počas komunikácie s nahlasovateľkou už priamo na mieste policajti spozorovali oheň a dym v neďalekom objekte. Išlo o požiar väčšieho rozsahu. Mestskí policajti zabezpečili uzáveru ulice. Privolaným príslušníkom Hasičského a záchranného zboru sa požiar podarilo dostať pod kontrolu a následne zlikvidovať," uviedla hovorkyňa.



Mestskí policajti sa v hlavnom meste počas Silvestra a Nového roka zamerali najmä na preventívnu činnosť. V teréne boli hliadky zo všetkých okresných veliteľstiev a aj z Útvaru zásahovej jednotky a kynológie s celomestským pôsobením.



Výrazne zvýšili hliadkovanie v oblastiach, ako je napríklad bratislavská zoo či útulok Slobody zvierat. "Tu bolo veľké riziko, že zábavná pyrotechnika môže vystrašiť zvieratá, ktoré by mohli ublížiť sebe alebo spôsobiť materiálne škody," podotkla Krajčovičová. Policajti sa zamerali aj na rekreačnú oblasť Kamzík, kde počas rozlúčky so starým rokom a vítania nového roka odpaľujú ľudia pyrotechniku. Mestskí policajti intenzívne spolupracovali aj so štátnou políciou, s ktorou boli prepojení prostredníctvom operačných centier a spoločne koordinovali pohyb jednotiek.



V Bratislave je celoročne zakázané používať hlučnú zábavnú pyrotechniku kategórie F2 a F3. Platí to aj počas Silvestra i na Nový rok. Výnimkou sú len ohňostroje, ktoré odpaľuje profesionálna firma, detská zábavná pyrotechnika kategórie F1 či scénická pyrotechnika.