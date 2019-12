Polícia bude dohliadať v Bratislave na priebeh silvestrovských osláv

Bratislava 31. decembra (TASR) – Krajské riaditeľstvo Policajného zboru (KR PZ) v Bratislave pripravuje v súvislosti s príchodom osláv Nového roku 2020 v mestskej časti Bratislavy Staré Mesto opatrenia zamerané na bezpečnosť. Na celom území Bratislavského kraja bude zvýšený počet policajných hliadok. TASR o tom informovala hovorkyňa KR PZ v Bratislave Lucia Mihalíková.



"V službe budú policajti všetkých zložiek, od poriadkovej, dopravnej či kriminálnej polície. Polícia sa v rámci bezpečnostných opatrení prijatých s ohľadom na súčasnú bezpečnostnú situáciu zameria najmä na ochranu verejného poriadku, života a zdravia občanov, majetku, zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ako aj bezpečnosti prítomných osôb," konkretizovala policajná hovorkyňa. Najvyššia koncentrácia ľudí sa, rovnako ako po minulé roky, očakáva v historickej časti mesta, na Hviezdoslavovom námestí a okolitých uliciach a námestiach, ako aj na nábreží Dunaja zo strany Starého Mesta.



Polícia zároveň upozorňuje vodičov na krátkodobé dopravné obmedzenia. "Krátko pred polnočným ohňostrojom bude pre dopravu úplne neprejazdný úsek od Šafárikovho námestia cez Vajanského nábrežie, Rázusovo nábrežie až po Most SNP a Mostovú ulicu. Obmedzenia potrvajú približne do 02.00 h. Na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky budú dohliadať príslušníci dopravnej polície," uviedla Mihalíková. Počas silvestrovskej noci budú policajti spolupracovať s usporiadateľmi osláv, Mestskou políciou, s Hasičským a záchranným zborom, Záchrannou zdravotnou službou, ako aj s ďalšími zúčastnenými subjektmi.



"Pri vstupoch do zábavnej zóny budú usporiadatelia vykonávať preventívne kontroly osôb, ktorých cieľom bude zabrániť tomu, aby návštevníci neprinášali sklenené fľaše, rôzne predmety a zábavnú pyrotechniku, ktorou by mohli ohroziť ostatných oslavujúcich v uliciach mesta," priblížila policajná hovorkyňa. Vstup nebude umožnený osobám zjavne pod vplyvom alkoholu či iných omamných a psychotropných látok. "Zároveň občanom aj v tento deň odporúčame, aby sa chránili pred vreckovými zlodejmi, nedávali si peňaženku a cenné predmety na miesta, odkiaľ je ich možné ľahko a nepozorovane odcudziť," uzavrela Mihalíková.