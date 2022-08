Bratislavská polícia si posvieti na psičkárov, môžu skončiť s pokutou

Bratislava 11. augusta (TASR) - Mestská polícia Bratislava pravidelne robí cielené kontroly zamerané na dodržiavanie povinností majiteľov psov, ktoré im vyplývajú zo zákona. Policajti kontrolujú napríklad dodržiavanie zákazu voľného pohybu psa a zákazu vstupu so psom, odstraňovanie exkrementov alebo preukázanie totožnosti psa známkou, priblížila pre TASR hovorkyňa Mestskej polície Bratislava Barbora Krajčovičová.



"V letných mesiacoch môžu ľudia pociťovať častejšiu prítomnosť policajných hliadok napríklad v areáloch prírodných jazier či kúpalísk," povedala Krajčovičová. Vo viacerých totiž platí zákaz voľného pohybu psa a zákaz vstupu psa do vody, napríklad Veľký Draždiak, Štrkovec či Zlaté piesky. "Do areálu Kuchajdy majú dokonca psy vstup úplne zakázaný," dodala.



Za nerešpektovanie povinností, ktoré majiteľom psov vyplývajú zo zákona či všeobecných záväzných nariadení, hrozí v blokovom konaní pokuta do výšky 33 eur. Mestská polícia Bratislava v roku 2020 v súvislosti s nerešpektovaním povinností zo strany psičkárov riešila celkom 181 priestupkov, v roku 2021 ich bolo 237. "V tomto roku sme sa doposiaľ zaoberali 117 porušeniami," uzavrela hovorkyňa.