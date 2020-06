Splodiny z elektrocentrály v petržalskej chatke sa im stali osudnými

Bratislava 28. júna (TASR) - Polícia našla v sobotu (27. 6.) večer dvoch mŕtvych mužov v záhradkárskej oblasti na Betliarskej ulici v bratislavskej Petržalke. Nachádzali sa v pivničných priestoroch chaty, v ktorej sa pravdepodobne nadýchali splodín z elektrocentrály. Agentúru TASR o prípade informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Lucia Mihalíková.



"Podľa vyjadrenia zasahujúcich hasičov vo vnútri pivnice namerali prekročené hodnoty CO. Policajti miesto zabezpečili a hasiči priestory chatky odvetrali. Záchranári poskytli osobám prvú pomoc, no aj napriek ich snahe a úsiliu sa život mužom vo veku 63 a 32 rokov už navrátiť nepodarilo," uviedla.



Ďalšie tri osoby boli prevezené do bratislavských nemocníc. Na miesto činu vyslali aj psychologičku postraumatickej intervenčnej starostlivosti. Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie vo veci všeobecného ohrozenia.