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Polícia rieši prípad prenasledovania ženy v Ružinove
Policajti zároveň potvrdili, že už boli niekoľkokrát vyslaní na preverenie oznámení týkajúcich sa danej osoby.
Autor TASR
Bratislava 16. júla (TASR) - Policajti riešia prípad prenasledovania mladej ženy neznámym mužom v bratislavskom Ružinove. K incidentu malo dôjsť na Ondavskej ulici. Informovala o tom bratislavská krajská polícia s tým, že v súvislosti s prípadom prijala opatrenia zamerané na ochranu života a zdravia občanov.
„Uvedený skutok je v súčasnosti vedený na príslušnom útvare Policajného zboru ako priestupok proti občianskemu spolunažívaniu, pričom zo strany polície sú intenzívne vykonávané potrebné úkony v zmysle zákona. Môžeme potvrdiť, že totožnosť osoby je polícii známa, rovnako sú známe aj ďalšie okolnosti týkajúce sa jej zdravotného stravu,“ priblížila na sociálnej sieti.
Policajti zároveň potvrdili, že už boli niekoľkokrát vyslaní na preverenie oznámení týkajúcich sa danej osoby. „Avšak po vykonaní potrebných úkonov nebolo ani v jednom prípade zistené spáchanie protiprávneho konania alebo trestnej činnosti zo strany tejto osoby,“ doplnili. Občanom odporučili, aby v prípade, ak nadobudnú podozrenie zo spáchania akéhokoľvek trestného činu, bezodkladne kontaktovali políciu na čísle 158 a poskytli potrebnú súčinnosť.
„Uvedený skutok je v súčasnosti vedený na príslušnom útvare Policajného zboru ako priestupok proti občianskemu spolunažívaniu, pričom zo strany polície sú intenzívne vykonávané potrebné úkony v zmysle zákona. Môžeme potvrdiť, že totožnosť osoby je polícii známa, rovnako sú známe aj ďalšie okolnosti týkajúce sa jej zdravotného stravu,“ priblížila na sociálnej sieti.
Policajti zároveň potvrdili, že už boli niekoľkokrát vyslaní na preverenie oznámení týkajúcich sa danej osoby. „Avšak po vykonaní potrebných úkonov nebolo ani v jednom prípade zistené spáchanie protiprávneho konania alebo trestnej činnosti zo strany tejto osoby,“ doplnili. Občanom odporučili, aby v prípade, ak nadobudnú podozrenie zo spáchania akéhokoľvek trestného činu, bezodkladne kontaktovali políciu na čísle 158 a poskytli potrebnú súčinnosť.