Polícia vypátrala ženu, ktorá sa stratila na Železnej studničke

Bratislava 5. januára (TASR) - Bratislavská polícia v pondelok (4. 1.) večer po takmer dvoch hodinách vypátrala ženu, ktorá sa stratila na Železnej studničke. Bola pri vedomí, ale nekomunikovala a mala problémy s dýchaním. Policajti ju celú cestu podopierali až na cestu do doliny, kde ju odovzdali do starostlivosti zdravotníckeho personálu. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti.



Oznam o stratenej žene prijala polícia vo večerných hodinách. Kamarátke sa mala naposledy ozvať telefonicky z lesa na Železnej studničke. "Žena mala byť v zlom psychickom stave a blízki sa obávali, že by si mohla ublížiť," priblížila polícia. Do pátracej akcie boli nasadené aj služobné psy. V tme a hmle prehľadávali kopcovitý terén a okolie lesoparku, na hrebeni nad rybníkmi.