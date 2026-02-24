< sekcia Regióny
Bratislava pomáha utečencom od prvých dní vojny na Ukrajine
Magistrát pripravil stratégiu integrácie ľudí s cudzineckým pôvodom, partnerskému mestu Kyjev plánuje hlavné mesto zakúpiť generátory.
Autor TASR
Bratislava 24. februára (TASR) - Hlavné mesto Bratislava sa od prvých dní vojny na Ukrajine aktívne zapojilo do pomoci utečencom, a to ako materiálne, tak najmä poskytovaním potrebných služieb a informácií. Magistrát zároveň pripravil stratégiu integrácie ľudí s cudzineckým pôvodom, partnerskému mestu Kyjev plánuje hlavné mesto zakúpiť generátory. Oba materiály sú predložené na tohtotýždňové rokovanie bratislavského mestského zastupiteľstva. Pre TASR to uviedol hovorca Bratislavy Peter Bubla.
Hlavné mesto od apríla 2022 prevádzkovalo Asistenčné centrum pomoci na Bottovej ulici, ktoré do septembra 2024 poskytovalo komplexné poradenstvo a podporu ľuďom z Ukrajiny. Počas jeho prevádzky poskytlo viac ako 220.000 asistencií. Na tento model od apríla 2025 nadväzuje Centrum pre ľudí s cudzineckým pôvodom LOOM na Českej ulici. Centrum poskytuje sociálne, psychologické, právne a pracovné poradenstvo.
Centrum je zároveň súčasťou siete centier podpory Bezpečný bod, ktorú koordinuje Únia miest Slovenska, pričom popri poskytovaní služieb sa venuje aj advokátskym aktivitám smerom k štátu. Cieľom je presadzovať systémové riešenia, ktoré by uľahčili integráciu a zároveň zohľadňovali reálne zaťaženie miest.
Na magistráte zároveň pôsobí oddelenie podpory pre ľudí s cudzineckým pôvodom. Koordinuje integračné aktivity, spolupracuje s mestskými časťami, mimovládnymi organizáciami, inštitúciami aj samotnými komunitami ľudí s cudzineckým pôvodom. Vypracovalo tiež strategický dokument zameraný na integráciu ľudí s cudzineckým pôvodom, v rámci ktorého si definuje konkrétne opatrenia vo viacerých oblastiach. Súčasťou je aj otváranie diskusie o možnostiach zmeny pobytového statusu ľudí v prípade ukončenia dočasného útočiska.
„Bratislava považuje tému integrácie a inklúzie za kľúčovú pre sociálnu súdržnosť mesta. Zároveň dlhodobo zdôrazňuje, že podpora integrácie ľudí prichádzajúcich z krajín zasiahnutých vojnou alebo krízou, ako je Ukrajina, si vyžaduje nielen lokálnu iniciatívu samospráv, ale aj systematickú, koordinovanú a dlhodobú podporu zo strany štátu,“ poznamenal Bubla.
Hlavné mesto zároveň v roku 2022 vyčlenilo 50.000 eur na nákup materiálnej humanitárnej pomoci, zameralo sa na Kyjevskú oblasť. Išlo najmä o hygienické potreby, lekárenské pomôcky či dojčenskú stravu. V roku 2023 poslalo do Kyjeva 23 vyradených autobusov mestského dopravcu.
