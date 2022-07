Porota už vybrala víťazný návrh pre severnú časť štvrte Nesto

Bratislava 9. júla (TASR) - Medzinárodná urbanisticko-architektonická súťaž pre severnú časť územia budúcej mestskej štvrte Nesto pre takmer 15.000 obyvateľov v bratislavskej Petržalke už pozná svojho víťaza. Verejnosti však bude predstavený o čosi neskôr. Víťazný návrh čaká okrem iného ešte dopracovanie. Pre TASR to uviedol Pavel Baslík zo spoločnosti Lucron, ktorá stojí za projektom Nesto.



"Urbanisticko-architektonická súťaž na podobu zóny Nesto Sever bola úspešne ukončená, odborná porota jednohlasne vybrala víťaza," skonštatoval Baslík.



Víťazný návrh riešenia zóny bude v najbližšom období predmetom dopracovania, predstavený bude tiež vedeniu hlavného mesta a mestskej časti Petržalka. "Následne bude odprezentovaný verejnosti," doplnil Baslík. Stať by sa tak malo približne do konca jesene.



Hlavným cieľom súťaže na masterplan Nesto Sever bolo priniesť komplexný urbanisticko-architektonický návrh, ktorý zohľadní všetky funkcie územia. Do finále po prvom kole postúpili dva ateliéry, ktoré prezentovali rozpracovanie svojich návrhov. Pre jednoznačnú voľbu budúcej podoby územia sa porota rozhodla dať obom ateliérom dodatočný čas na doplnenie svojich návrhov. Na súťaži sa zúčastnilo sedem európskych tímov.



Projekt Nesto s rozlohou takmer 50 hektárov, ktorý má vzniknúť v blízkosti slovensko-rakúskych hraníc, má na územie priniesť všetky funkcie mestskej štvrte, teda bývanie, občiansku vybavenosť, priestory na prácu, vzdelávanie, šport aj voľný čas. Pripomienkou histórie oblasti budú aj naďalej dominanty územia, ako napríklad cintorín padlých v prvej svetovej vojne, viaceré bunkre či protitanková priekopa, ktoré boli súčasťou československého opevnenia.



Projekt je rozdelený na dve časti. Výstavba v jeho južnej časti, ktorá je dostupná z Kopčianskej ulice, sa začala vlani na jeseň.