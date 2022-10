Bratislava posilní po futbalovom zápase niektoré spoje,polícia hliadky

Bratislava 13. októbra (TASR) – Dopravný podnik Bratislava (DPB) posilní vo štvrtok večer po skončení futbalového zápasu ŠK Slovan Bratislava – FC Bazilej na Tehelnom poli spoje MHD. Posilnenie sa bude týkať električkovej linky 4 a autobusových liniek 39, 61 a 98. Pre TASR to uviedol hovorca DPB Martin Chlebovec.



"Po skončení futbalového zápasu budú na základe pokynov dispečingu podľa potreby medzi riadne spoje operatívne vkladané posilové spoje. Bude to v čase medzi 22.00 a 24.00 h," priblížil Chlebovec.



Linka 4 bude odchádzať zo zastávky Nová doba smer centrum, Karlova Ves a Dúbravka, ale zároveň aj smerom na Zlaté piesky. Linka 39 bude odchádzať zo zastávky Bajkalská smer Račianske mýto, Zochova a Slávičie údolie. Odchádzať odtiaľ bude aj linka 61 smer Trnavské mýto, Račianske mýto a Hlavná stanica. Linka 98 bude odchádzať zo zastávky Nová doba smerom do Petržalky. "V prípade uzatvorenia Bajkalskej ulice pôjde až zo zastávky Bajkalská," podotýka mestský dopravca.



Bratislavská mestská polícia fanúšikom neodporúča, aby parkovali pri štadióne. Využiť by mali parkoviská v širšom okolí a k štadiónu by mali prísť mestskou hromadnou dopravou. Po 16.00 h odporúča zároveň využiť alternatívne trasy a ak to nie je nevyhnutné, aby necestovali okolo Národného futbalového štadióna. Nie sú vylúčené čiastočné obmedzenia.



V uliciach Bratislavy budú posilnené hliadky mestskej i štátnej polície. Tie budú dohliadať na verejný poriadok nielen v okolí štadióna, ale aj v centre mesta. Mestská polícia zároveň apeluje na "slušné a dôstojné" správanie slovenských i švajčiarskych fanúšikov. Vyzýva ich, aby sa vyhli nešportovým prejavom. Občanom, ktorí sa stanú svedkom porušovania verejného poriadku alebo páchania trestného činu, odkazuje, aby volali na linku 159.