Bratislava posilní počas prázdnin a Dušičiek niektoré linky

Bratislava 23. októbra (TASR) - Dopravný podnik Bratislava (DPB) posilní aj počas tohtoročných jesenných prázdnin a Sviatku všetkých svätých spoje na vybraných linkách. Návštevníkom cintorínov tradične odporúča využiť mestskú hromadnú dopravu (MHD), najmä pre odľahčenie dopravnej situácie a parkovania v okolí cintorínov. TASR o tom informoval hovorca DPB Martin Chlebovec.



Od soboty do stredy (28. 10. - 1. 11.) bude autobusová linka 39 obsluhujúca zastávky Martinský cintorín a Cintorín Slávičie údolie kapacitne posilnená, premávať bude tiež v skrátených intervaloch. Nahradí zároveň linku 31, ktorá počas tohto obdobia premávať nebude. Všetky spoje linky 80, ktoré končia na Kapitulskom dvore, budú od 7.00 do 20.00 h zachádzať až k Cintorínu Petržalka.



"Dopravný podnik je pripravený v prípade potreby posilniť kapacitu nasadením záložných vozidiel," deklaruje Chlebovec.



Počas jesenných školských prázdnin (30. - 31. 10.) budú linky MHD, okrem tých, ktoré jazdia podľa celoročného harmonogramu, premávať podľa prázdninových cestovných poriadkov. Pre prerušenie výučby na školách bude upravená aj premávka na vysokoškolských linkách, ktoré obsluhujú bratislavské internáty.



Linka 131 premávajúca medzi Hlavnou stanicou a Mlynskou dolinou bude v nedeľu (29. 10.) vypravená. Od pondelka do piatka (30. 10. - 3. 11.) nebude premávať linka 184, ani posilový spoj linky 87, ktorá premáva medzi Vlčím hrdlom a Ekonomickou univerzitou. Počas jesenných prázdnin nebude premávať ani električková linka 7.



Mestský dopravca zároveň upozorňuje cestujúcich na víkendovú zmenu času, a to z letného na zimný. V nedeľu o 3.00 h ráno sa presunie čas na 2.00 h. "V praxi to znamená, že odchody nočných spojov medzi 2.00 a 3.00 budú vykonané dvakrát," dodáva Chlebovec.