Bratislava posilní v nedeľu pre koncert AC/DC dopravu na linkách

Bratislava 16. júla (TASR) - Dopravný podnik Bratislava (DPB) posilní v nedeľu (21. 7.) dopravu na vybraných linkách. Dôvodom je hudobný koncert skupiny AC/DC. V priebehu popoludnia pristúpi k zmene organizácie liniek mestskej hromadnej dopravy (MHD) v oblasti bratislavských Vajnôr. TASR o tom informoval vedúci odboru marketingu a komunikácie DPB Boris Reichel.



"DPB posilní premávku MHD na základe objednávky od organizátora pre približne 30.000 návštevníkov hudobného podujatia," povedal Reichel.



Všetky spoje linky 4 budú podľa DPB premávať po 16.45 h na Zlaté piesky. Od 17.00 h do 21.00 h budú na linke 4 premávať vložené spoje v úseku Centrum - Zlaté piesky a späť cez Vazovovu, Obchodnú a Námestie SNP.



Linka 52 bude premávať len v úseku Tbiliská - Na pasekách a späť. Linka 53 pôjde len v úseku Trnavské mýto - Zlaté piesky a späť. V úseku (Obchodné centrum Rača) Tbiliská - Na pasekách a späť bude chodiť linka 56, priblížil podnik.



V čase odklonu bude linka 65 rozdelená na dve vetvy. Prvá bude premávať v úseku Čiližská - Zlaté Piesky a späť. "Na trase Čiližská - Stará Vajnorská obslúži všetky zastávky. V smere na Čiližskú obslúži nástupište Zlaté Piesky (C), potom pokračuje na zastávku Vajnorská," uviedol Reichel. Dodal, že od 17.00 do 21.00 h budú premávať posilové spoje. Druhá vetva len v úseku Tbiliská - Na pántoch a späť.



DPB vypraví aj náhradné linky. Po 16.45 h bude premávať linka X4 ako náhradná autobusová doprava za spoje linky 4 medzi Stn. Nové Mesto a MiÚ Nové Mesto. Po trase Tbiliská - Pri vinohradoch - Potočná a späť bude chodiť linka X52.



"Linka X53 zriadená prioritne pre obyvateľov mestskej časti Vajnory bude premávať medzi Zlaté Piesky (D) - Vajnory (A) odklonom cez diaľnicu a Chorvátsky Grob bez zastavenia," povedal Reichel.



Dopravný podnik podľa neho vypraví takmer na všetkých nočných linkách 18-metrové autobusy. Linka N53 bude premávať len v úseku Zlaté piesky - Hlavná stanica a spať a bude kapacitne posilnená. Linka N56 pôjde v úseku Hečkova - Na pasekách a späť. Linky N21, N33, N34, N37, N70, N74, N80, N93, N95 vykonajú z hlavnej stanice navyše odchody aj o 1.00 h, 2.00 h a 3.00 h.



Linka N72 bude mať z Hodžovho námestia aj navyše odchody o 1.05 h, 2.05 h a 3.05 h. Od polnoci do asi 3.00 h bude premávať posilová električková linka N4 jednosmerne po trase Zlaté piesky - Centrum.



"Dopravný podnik Bratislava personálne posilní aj dopravný dispečing. V teréne bude navyše šesť pracovníkov dopravného dispečingu a aj dvaja informátori. Na operačnom stredisku bude jeden pracovník navyše," skonštatoval Reichel. Doplnil, že o zmenách a obmedzeniach bude podnik informovať aj prostredníctvom infotabúľ na zastávkach, na informačných obrazovkách vo vozidlách aj na virtuálnej zastávkovej tabuli tu.dpb.sk.