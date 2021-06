Posledný júnový víkend bude v Bratislave patriť mestským dňom

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 13. júna (TASR) – Posledný júnový víkend (25. - 27. 6.) bude v hlavnom meste patriť Bratislavským mestským dňom. Obľúbené podujatie sa podarí zorganizovať vďaka zlepšujúcej sa pandemickej situácii, aj keď s časovým posunom. Tradične sa totiž koná koncom apríla, keď Bratislava symbolicky otvára svoje brány obyvateľom i návštevníkom na Deň svätého Juraja (24. 4.). Pre TASR to potvrdil hlavný dramaturg a koordinátor podujatia - Bratislavské kultúrne a informačné stredisko (BKIS).Bratislavské mestské dni odštartuje v piatok (25. 6.) korčuliarska akcia Bratislava-inline. Pripravená je 14,5-kilometrová trasa. Korčuliari začnú svoju jazdu o 20.00 h na Kamennom námestí, pokračovať budú cez Staré Mesto a Ružinov vrátane nového bulváru na Mlynských nivách.“ uviedli z BKIS.Tradične sa na Bratislavské mestské dni, ktoré zároveň výnimočne odštartujú aj mestský festival Kultúrne leto, odpečatia mestské brány. Tentoraz to bude pri bráne na Laurinskej ulici, pred Divadlom P. O. Hviezdoslava. Obyvatelia i návštevníci Bratislavy sa môžu tešiť aj na dni otvorených dverí v Primaciálnom paláci a v ďalších mestských inštitúciách, ako napríklad Vodárenské múzeum Bratislavskej vodárenskej spoločnosti. Deň otvorených dverí bude aj na zásahovej jednotke mestskej polície na Obchodnej ulici.V programe podujatia je aj prechádzka mestom s primátorom, komentované prehliadky so sprievodcami, vyhliadkové plavby na Dunaji, jazdy historickými električkami či burza kníh. Bratislavská zoologická záhrada pripravila komentované kŕmenie, divadlo, výstavy a kvízy. Vstupné sa však bude vyberať štandardne ako po iné dni.Mestské lesy pripravujú ukážku vtáčích hniezd, vtáčích búdok, pátracie úlohy pre deti či komentované prechádzky lesom. V Horárni Krasňany chystajú deň na včelnici. Galéria mesta Bratislavy sprístupní nádvoria Mirbachovho aj Pálffyho paláca. Program má pripravený aj mestská knižnica i Múzeum mesta Bratislavy.Novinkou je aj zapojenie Víkendu otvorených parkov a záhrad do programu mestských dní. Mestská firma Odvoz a likvidácia odpadu bude organizovať letný mestský bazár na Bazovej ulici. Do mestských dní sa svojimi akciami zapoja aj bratislavské mestské časti Staré Mesto, Záhorská Bystrica, Dúbravka, Vajnory, Rača, Petržalka a Devínska Nová Ves.