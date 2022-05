DNI PETRŽALKY 2022: Na festival sa môžete tešiť posledný júnový víkend

Bratislava 24. mája (TASR) – Posledný júnový víkend bude v najväčšej bratislavskej mestskej časti opäť patriť tradičnému festivalu Dni Petržalky. Jeho v poradí 25. ročník sa uskutoční 24. až 25. júna na Dostihovej dráhe na Starohájskej ulici, konkrétny hudobno-kultúrny program chce samospráva predstaviť v najbližších dňoch. TASR o tom informovala hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.



Festival by sa mal po dvoch rokov vrátiť v pôvodnej forme, keďže pre pandémiu ho musela samospráva buď úplne zrušiť, alebo výrazne oklieštiť a nájsť vhodnejšiu a bezpečnejšiu alternatívu. "O to viac sa teším, že sa tento rok vrátime k Dňom Petržalky v takej podobe, v akej si ich všetci pamätáme. A možno ešte lepšej. So sériou koncertov, zaujímavými osobnosťami, chutným jedlom a pútavými sprievodnými podujatiami," poznamenal starosta Petržalky Ján Hrčka.



Dni Petržalky prilákajú každoročne desaťtisíce návštevníkov. Absolútny rekord návštevnosti dosiahli v roku 2018, keď na festival zavítalo viac ako 35.000 ľudí. Vstup na podujatie je bezplatný.