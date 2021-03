Bratislava posudzuje súlad Nového centra Ružinova s územným plánom

Bratislava 6. marca (TASR) – Pri projekte, ktorý má nahradiť skelet obchodného domu v bratislavskom Ružinove, ľudovo nazývaného Hirošima, posudzuje bratislavský magistrát súlad s územným plánom. Žiadosť o stanovisko k investičnému zámeru s názvom Nové centrum Ružinova dostalo hlavné mesto vlani v decembri. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Bratislavy Katarína Rajčanová.



"Tento zámer momentálne posudzujú odborné útvary magistrátu. Pri investičných zámeroch sa posudzuje súlad s územným plánom, teda so zásadami a regulatívmi priestorového usporiadania a funkčného využívania územia," priblížila Rajčanová. Doplnila, že mesto víta každú aktivitu, ktorá vedie k zvýšeniu kvality zástavby či prevádzkovej kvality územia.



Investor zároveň pripravuje podklady, ktoré sú nevyhnutné na získanie potrebných povolení. Ich súčasťou by malo byť aj povolenie na odstránenie dlhoročného skeletu. Schválenú podobu projektu plánuje predstaviť verejnosti a konzultovať s bezprostrednými susedmi v okolí. Verí, že projekt by sa do realizačnej fázy mohol posunúť vo štvrtom kvartáli roka 2022, keď by sa mohol začať búrať skelet. Aktuálne sa rieši aj nové meno projektu.



Pôvodný obchodný dom vyrástol v roku 1984. V roku 1995 ho odkúpil Ivan Líška, ktorý ho o tri roky neskôr zrekonštruoval, a vznikol obchodný dom Prior. V roku 2005 ho však majiteľ zatvoril, pretože tam chcel vybudovať obrovské nákupné centrum. Pôvodná budova sa mala od základov rekonštruovať, dostavať spredu i zozadu a vedľa nej sa mala postaviť ďalšia, pričom obe mali byť spojené presklenou galériou.



Majiteľ však zakrátko avizoval prvé finančné problémy, údajne spojené s vtedajšou finančnou krízou. Bolo to v roku 2007, keď mali podľa pôvodných plánov nové nákupné centrum otvárať. Po prípravných prácach, ktoré sa skončili s polročným sklzom, ostal stáť len skelet a termíny sa začali meniť.



Skelet Ružinovčanov "straší" dodnes. I napriek tomu, že sa v minulosti objavili informácie a vizualizácie, podľa ktorých pôvodný projekt mení podobu. Investície na výstavbu a revitalizáciu okolia sa odhadovali na okolo 200 miliónov eur. V hre mali byť súkromní aj zahraniční investori.



Súčasný majiteľ pozemkov pozostatky obchodného domu najskôr vyčistil, v medzinárodnej súťaži vízií a ideí vybral koncepčného architekta projektu. Stal sa ním český architektonický ateliér Jakub Cigler Architekti. Pri výbere boli aj zástupcovia mestskej časti a hlavného mesta.