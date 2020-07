VIDEO: Developer chce vybudovať na Trnavskom mýte kultúrne centrum

Bratislava 16. júla (TASR) – Mesto Bratislava potvrdilo, že developer Immocap Group plánuje na Trnavskom mýte vybudovať národné kultúrne a kongresové centrum (NKKC). Magistrátu tento zámer predstavil v máji. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Bratislavy Katarína Rajčanová.



"Sme si vedomí, že Bratislava potrebuje dôstojný kultúrny stánok, a máme za to, že v mieste súčasného Istropolisu treba zachovať aj jeho kultúrnu funkciu. Do komunikácie medzi developerom, občianskym združením a vládou však mesto nevstupuje, pretože nie je súčasťou projektu," uviedla Rajčanová. Magistrát odporúča developerovi realizovať verejnú prezentáciu projektu predovšetkým smerom k obyvateľom zóny a odbornej verejnosti ešte pred posúdením investičného zámeru hlavným mestom. "Investičný zámer zatiaľ nebol mestu na posúdenie predložený," podotkla hovorkyňa.



Bratislavská mestská časť Nové Mesto pre TASR uviedla, že sa momentálne s projektom developera oboznamuje. V piatok (17. 7.) na tlačovej konferencii plánuje novomestský starosta Rudolf Kusý predniesť požiadavky novomestskej samosprávy na investora.







Spolok architektov Slovenska na sociálnej sieti pripomenul minuloročné vyhlásenie organizácie DOCOMOMO Slovensko (pracovná skupina pri Spolku architektov Slovenska). Tá upozornila na architektonické hodnoty a spoločenský význam domu odborov. Vyzvala v tom čase predstaviteľov samospráv a aj vlastníkov nehnuteľnosti, aby deklarovali svoje zámery v území a predložili ich na verejnú diskusiu. "Nezodpovedaná otázka je, čo sa stane s dielami významných slovenských výtvarníkov a dizajnérov, ktoré boli špeciálne pre tento objekt, respektíve pre celý areál, navrhnuté a zrealizované," uviedol spolok. Investor však vo štvrtok deklaroval, že má záujem zakomponovať tamojšie hodnotné umelecké diela. Veľkú časť kubánskeho mramoru, ktorým je v súčasnosti obložená budova, chce pretaviť do nových fasád centra.



Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR pre TASR v reakcii uviedlo, že si ministerka Veronika Remišová (Za ľudí) uvedomuje potrebu vybudovať v hlavnom meste kongresové centrum. "Keďže však pôjde o finančne náročnú investíciu, je otázkou, akým spôsobom sa má do toho zapojiť štát, podľa uznesenia vlády SR z 24. júna je gestorom úloh minister financií," uviedol rezort.



Na mieste súčasného Domu odborov na bratislavskom Trnavskom mýte by mohlo v budúcnosti vzniknúť národné kultúrne a kongresové centrum (NKKC). Developer Immocap Group predstavil svoj projekt Nový Istropolis. Ten má do lokality priniesť moderné multifunkčné kultúrno-spoločenské centrum s kapacitou 3000 miest na sedenie. Zároveň potvrdil, že sa bude usilovať, aby NKKC vzniklo práve tam. Uchádzať sa preto chce aj o verejné zdroje. "V prípade, že to bude aktuálne, sa budeme s týmto projektom uchádzať o verejné zdroje. Bolo by najideálnejším riešením, keby vznikla spolupráca medzi súkromným a verejným sektorom," povedal pre TASR generálny riaditeľ Martin Šramko.



Developer, ktorý už investoval na Trnavskom mýte, postavil tam nové obchodné centrum či zrekonštruoval schátraný podchod, chce zmeniť podľa neho mŕtvu a nefunkčnú zónu na vitálnu štvrť plnú kultúry, zelene a verejných priestorov.