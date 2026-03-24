Bratislava požaduje prísnejšiu reguláciu záložní, apeluje na štát
Samospráva preto žiada všetky politické strany, aby sa k výzve postavili čelom a prijali rýchlu legislatívnu zmenu, ktorá život obyvateľov v okolí problémových záložní vráti do normálu.
Autor TASR
Bratislava 24. marca (TASR) - Hlavné mesto spolu so samosprávami opätovne adresujú štátu výzvu v súvislosti so zlepšením bezpečnosti, tentoraz požadujú prísnejšiu reguláciu záložní. Upozorňujú, že priťahujú kriminalitu v území a zhoršujú kvalitu života obyvateľom. Ich prevádzkovanie bez jasných pravidiel zároveň marí úsilie a opatrenia, ktoré samosprávy pre zlepšenie bezpečnosti zaviedli. Prichádzajú s konkrétnymi riešeniami s apelom na štát, aby s ich realizáciou začal čím skôr. Na utorňajšom brífingu o tom informoval primátor Bratislavy Matúš Vallo a starosta Ružinova Martin Chren.
„Ide o akútny problém, ktorý je potrebné riešiť. Žiadna regulácia záložní v podstate neexistuje. Pripravených máme viacero konkrétnych riešení týkajúcich sa prevádzky záložní. Ich presadenie si však vyžaduje aj legislatívne zmeny, preto sa opätovne obraciame na štát,“ skonštatoval Vallo.
Návrhy smerujú k sprísneniu povinností záložní a vo zvýšení dohľadu nad činnosťou. Mali by mať jasnú vlastnícku štruktúru, mali by identifikovať a evidovať tovar pri vykupovaní i údaje o predávajúcom. V súčasnosti to podľa samospráv absentuje. Zamedziť chcú tiež úžere. Návrhmi na legislatíve zmeny sa inšpirovali v Čechách či Poľsku. Jednou z ďalších zásadných požiadaviek je tiež rozšírenie právomoci samospráv, ktoré by mohli regulovať umiestnenie záložní alebo ich zrušenie, pokiaľ zásadne prispievajú k zhoršeniu bezpečnosti a kvality života komunity v ich blízkosti.
Jedna z problematických záložní sa nachádza v lokalite 500 bytov v Ružinove. Samospráva v danej lokalite za posledný rok investovala do zvýšenia bezpečnosti, zintenzívnilo sa hliadkovanie polície, zlepšilo sa osvetlenie, zrealizované boli zmeny v doprave, kontrolujú sa miesta vyhradené pre taxíky, keďže práve tie zneužívali díleri na predaj drog. Počet zásahov mestskej polície v tejto lokalite vzrástol za minulý rok štvornásobne.
„Neexistuje iný biznis, že prinesiete kradnutý tovar a dajú vám za to peniaze. Voláme po regulácii,“ povedal Chren poukazujúc na príklad regulácie herní. Samosprávy podľa neho nežiadajú od štátu financie, ale možnosti na reguláciu problémových záložní a možnosť rozhodovať o ich umiestnení, prípadne zrušení. Obyvatelia z okolia záložne poukazujú napríklad na množstvo čipov z ukradnutého oblečenia z neďalekého nákupného centra, ale aj odpad po drogách, ktoré si niektorí kupujú za peniaze z ukradnutého tovaru daného do záložne. Rovnako sa v záložniach objavujú aj kradnuté veci z pivníc.
Problém sa však netýka len záložne v Ružinove, podobný eviduje hlavné mesto aj na iných miestach. Samospráva preto žiada všetky politické strany, aby sa k výzve postavili čelom a prijali rýchlu legislatívnu zmenu, ktorá život obyvateľov v okolí problémových záložní vráti do normálu.
„Ide o akútny problém, ktorý je potrebné riešiť. Žiadna regulácia záložní v podstate neexistuje. Pripravených máme viacero konkrétnych riešení týkajúcich sa prevádzky záložní. Ich presadenie si však vyžaduje aj legislatívne zmeny, preto sa opätovne obraciame na štát,“ skonštatoval Vallo.
Návrhy smerujú k sprísneniu povinností záložní a vo zvýšení dohľadu nad činnosťou. Mali by mať jasnú vlastnícku štruktúru, mali by identifikovať a evidovať tovar pri vykupovaní i údaje o predávajúcom. V súčasnosti to podľa samospráv absentuje. Zamedziť chcú tiež úžere. Návrhmi na legislatíve zmeny sa inšpirovali v Čechách či Poľsku. Jednou z ďalších zásadných požiadaviek je tiež rozšírenie právomoci samospráv, ktoré by mohli regulovať umiestnenie záložní alebo ich zrušenie, pokiaľ zásadne prispievajú k zhoršeniu bezpečnosti a kvality života komunity v ich blízkosti.
Jedna z problematických záložní sa nachádza v lokalite 500 bytov v Ružinove. Samospráva v danej lokalite za posledný rok investovala do zvýšenia bezpečnosti, zintenzívnilo sa hliadkovanie polície, zlepšilo sa osvetlenie, zrealizované boli zmeny v doprave, kontrolujú sa miesta vyhradené pre taxíky, keďže práve tie zneužívali díleri na predaj drog. Počet zásahov mestskej polície v tejto lokalite vzrástol za minulý rok štvornásobne.
„Neexistuje iný biznis, že prinesiete kradnutý tovar a dajú vám za to peniaze. Voláme po regulácii,“ povedal Chren poukazujúc na príklad regulácie herní. Samosprávy podľa neho nežiadajú od štátu financie, ale možnosti na reguláciu problémových záložní a možnosť rozhodovať o ich umiestnení, prípadne zrušení. Obyvatelia z okolia záložne poukazujú napríklad na množstvo čipov z ukradnutého oblečenia z neďalekého nákupného centra, ale aj odpad po drogách, ktoré si niektorí kupujú za peniaze z ukradnutého tovaru daného do záložne. Rovnako sa v záložniach objavujú aj kradnuté veci z pivníc.
Problém sa však netýka len záložne v Ružinove, podobný eviduje hlavné mesto aj na iných miestach. Samospráva preto žiada všetky politické strany, aby sa k výzve postavili čelom a prijali rýchlu legislatívnu zmenu, ktorá život obyvateľov v okolí problémových záložní vráti do normálu.