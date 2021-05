Bratislava pozastavuje práce na projekte nájomného bývania v Prievoze

Bratislava 4. mája (TASR) – Mesto Bratislava pozastavuje práce na projekte komunitného nájomného bývania pre seniorov v ružinovskom Prievoze na Parkovej ulici. Na sociálnej sieti to oznámil bratislavský primátor Matúš Vallo. Dôvodom tohto rozhodnutia podľa neho nebola spustená petícia proti zámeru, ale "dobré argumenty obyvateľov", ktoré odzneli v rámci participácie.



"Projekt nájomných bytov, ktorý bol pre Parkovú navrhnutý, využijeme v inej, vhodnejšej lokalite v spolupráci s mestskou časťou Ružinov. Je to architektonicky kvalitný projekt," uviedol primátor. Mesto sa ho snažilo obhájiť, reflektovalo však aj na váhu argumentov druhej strany. "To sme naším rozhodnutím o pozastavení projektu nakoniec urobili," skonštatoval.



Pozastaviť práce na projekte sa podľa Valla rozhodli preto, že mesto prichádza s niečím novým do štvrte Prievoz, ktorá už dlhšie bojuje za svoju tvár. "Svoje súboje s novou výstavbou už má zažité. Niektoré úspešné a niektoré menej. Každý z nich v obyvateľoch zanechal kus nedôvery. Z participačných stretnutí bolo zrejmé, že citová väzba obyvateľov štvrte k bývalému parku, v ktorom sa bytový dom mal stavať, je veľmi silná," vysvetlil primátor.



Obyvatelia sa, ako tvrdí, obávali z narušenia rázu štvrte. V území sa nachádzajú historické skleníky a o ich využití by podľa primátora mala pokračovať diskusia. "Pri nových projektoch sa usilujeme vždy okrem výstavby v danej lokalite priniesť aj nejakú novú kvalitu, než len samotnú budovu a tu sa nám to zatiaľ nepodarilo, to musíme úprimne priznať," vyhlásil. Zároveň deklaroval, že v spolupráci s mestskou časťou Ružinov s výstavbou mestských nájomných bytov mesto pokračuje.



V tichej lokalite rodinných domov v susedstve Csákyho kaštieľa plánoval magistrát na mestskom pozemku postaviť bytový súbor zložený z ôsmich menších objektov. Mesto tu chcelo zriadiť 24 nájomných bytov pre seniorov. Ružinov však vyjadril nesúhlas s týmto zámerom a žiadal o jeho prehodnotenie. Proti výstavbe obyvatelia spísali aj petíciu. Návrh mesta označili za neprimerané a necitlivé zahusťovanie.