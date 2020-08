Bratislava bude o boji proti komárom diskutovať s rakúskou stranou

Bratislava 26. augusta (TASR) – Bratislava v nasledujúcich týždňoch pozve rakúskeho odborníka, aby vyhodnotil postupy mesta v boji proti komárom. Magistrát totiž presadzuje pred chemickým postrekom biologickú reguláciu larvicídom BTI, ktorý používajú aj v Rakúsku. Bratislavské mestské časti Záhorská Bystrica a Devínska Nová Ves sa však v uplynulých dňoch rozhodli pre chemický postrek. Starosta Devínskej Novej Vsi Dárius Krajčír označil situáciu s výskytom komárov za mimoriadnu a skonštatoval, že taktika mesta v oblasti zabránenia premnoženiu komárov nevyšla podľa očakávaní.



„Rakúšania vôbec nepoužívajú plošné postreky chemickými insekticídmi. Okrem rizík, pokiaľ ide o zdravie obyvateľov a životné prostredie, je ich nedostatkom aj obmedzená účinnosť, keďže na územie ošetrené postrekom sa veľmi rýchlo presunú komáre z liahnísk, často v chránených územiach, kde aplikácia chemického insekticídu nie je možná," uviedol na sociálnej sieti primátor Bratislavy Matúš Vallo.



Podobnú situáciu s komármi, ktorá je aktuálne v mnohých mestských častiach Bratislavy, majú podľa primátora aj v rakúskych obciach pozdĺž rieky Morava a Dyje.



Rakúšania rovnako ako bratislavský magistrát používajú larvicíd BTI. „Zatiaľ čo Bratislava v minulosti s komármi nerobila nič a keď prišlo k ich premnoženiu, bola vyhlásená kalamita a aplikoval sa chemický postrek, Rakúšania získavajú skúsenosti s aplikáciou biologického postreku už od roku 2005. Postrek je spojený s rozsiahlym monitoringom liahnísk komárov a aplikuje sa na larvy skôr, ako sa z nich vyliahnu štípajúce komáre," skonštatoval Vallo.



Skoršia či neskoršia aplikácia BTI už na komáre nemá žiaden vplyv. Správna aplikácia v správnom čase je podľa primátora, naopak, vysoko účinná.



„Letecké postreky, ktoré niekedy vidíme na druhej strane hraníc, aplikujú výlučne BTI na záplavové územia, kde boli nájdené aktívne liahniská. Toto je asi aj najpodstatnejší rozdiel, pretože na Slovensku zatiaľ tento postrek nie je možné aplikovať letecky a sme preto odkázaní len na postrek zo zeme," povedal Vallo.



Podstatným rozdielom je podľa neho aj to, že rakúske úrady distribuujú postrek BTI aj do domácností, čo na Slovensku, rovnako ako letecký postrek, nie je možné. „Je to však dôležité preto, že my nie sme schopní postrek použiť všade tam, kde sa nachádzajú liahniská, keďže významným zdrojom komárov sú aj rôzne sudy, jazierka či vodné nádržky v súkromných záhradách," poznamenal Vallo.



Tvrdí, že v dôsledku terajších klimatických podmienok, teda prívalových dažďov kombinovaných s vysokými teplotami, ktoré sú priaznivé pre liahnutie komárov, sú aj v rakúskych obciach komáre v týchto dňoch značne premnožené a situácia tam nie je významne lepšia ako v Bratislave a jej okolí. Vallo deklaruje, že sa hlavné mesto snaží o zmenu pravidiel, aby mohlo naďalej aj podľa rakúskeho vzoru zlepšovať spôsob, akým mesto znižuje množstvo komárov. Magistrát avizuje, že v spolupráci s mestskými časťami treba zapojiť do pravidelného monitoringu liahnísk ďalšie skupiny a organizácie a zintenzívniť koordináciu s rakúskymi partnermi.