P+R parkovisko Janíkov dvor postavia takmer za 945.000 eur

Bratislava 6. augusta (TASR) - Za výstavbu parkoviska pri konečnej zastávke predĺženej električkovej trate v Petržalke zaplatí hlavné mesto SR Bratislava 944.937,91 eura s DPH. Vyplýva to zo zmluvy o dielo, ktoré v stredu zverejnili v Centrálnom registri zmlúv.



P+R Janíkov dvor zrealizuje spoločnosť PORR, ktorá uspela so svojou ponukou v súťaži na zhotoviteľa. Hodnotiacim kritériom bola cena. Parkovisko by malo byť dokončené do konca roka, výstavbu má zhotoviteľ dokončiť najneskôr do štyroch mesiacov od prevzatia staveniska, zmluva o dielo je platná do konca roka 2025.



V rámci projektu má mať parkovisko 93 kolmých parkovacích státí pre osobné vozidlá i šesť kolmých parkovacích státí pre motocykle, k dispozícii budú aj parkovacie státia pre vozidlá na elektrický pohon vrátane nabíjačiek a potrebného vybavenia. Projekt ráta aj s novým osvetlením parkoviska a priľahlých spevnených plôch.



Na predĺženej trati až po južný koniec Petržalky začali električky naplno premávať v nedeľu 27. júla. Stalo sa tak po viac ako 3,5 roku od začiatku výstavby električkovej radiály v úseku Jungmannova - Janíkov dvor. Bratislavský samosprávny kraj (BSK) vydal pre stavbu rozhodnutie o predčasnom užívaní trate na začiatku júla. Počas prevádzky sa ešte budú dokončovať práce na stavbe, ktoré však už nemajú priamy vplyv na prevádzku električky.