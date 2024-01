Študenti z STU priniesli víziu premeny bratislavského Nového Mesta

Bratislava 17. januára (TASR) - Urbanistické návrhy študentov z Fakulty architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave prinášajú víziu premeny východnej časti Nového Mesta. Tá je známa najmä výrobnými podnikmi a skladmi, ale aj jedným z najväčších brownfieldov v hlavnom meste, a to areálom bývalého chemického podniku Istrochem. Mestská časť chce rozľahlé územie transformovať na modernú mestskú štvrť.



"Študenti priniesli veľké množstvo nápadov, ako mestskú časť posunúť vpred. Najviac oceňujem využitie moderných prístupov pri tvorbe mesta a snahu navrhnúť takú mestskú štvrť, ktorá má byť príjemná pre jej obyvateľov i návštevníkov," skonštatoval starosta Nového Mesta Matúš Čupka.



Práce 120 študentov z ústavu urbanizmu a územného plánovania budú súčasťou dokumentácie, ktorá poslúži na prípravu urbanistickej štúdie (UŠ). Práve tá má byť prvým krokom k plánovanej premene územia a zároveň podkladom pre zmenu územného plánu. Zaručiť má, aby po zmene funkčného využitia územia pribudlo bývanie, občianska vybavenosť, rekreácia či zeleň. Nezabúda sa ani na riešenie environmentálnych záťaží.



Študenti sa vo svojich prácach zamerali na rôzne menšie lokality v rámci riešeného územia, ale aj na konkrétne objekty. Išlo napríklad o areál Istrochemu, územie vytýčené ulicami Vajnorská a Rožňavská či lokalitu v okolí ulice Stará Vajnorská. V týchto územiach navrhli, ako nahradiť či doplniť výstavbu tak, aby tam vznikli samostatne fungujúce mestské štvrte s blokovou výstavbou a živým parterom. Dôraz sa kládol napríklad aj na prepojenie s existujúcimi obytnými štruktúrami, ako sú štvrte Nobelova a Mierová kolónia.



Po spracovaní návrhu UŠ bude nasledovať jej verejné prerokovanie. Následne vznikne čistopis štúdie. Ten bude podkladom pre žiadosť mestskej časti o zmenu územného plánu mesta. Návrh zmeny územného plánu lokality bude môcť verejnosť taktiež pripomienkovať.



"Myslíme si, že toto miesto má obrovský potenciál v rámci mesta. Študenti mohli rôznym prístupom v rôznych stupňoch štúdia a ročníkoch vyjadriť názor k takejto závažnej téme," poznamenal dekan fakulty Branislav Puškár.



Práce študentov si môže verejnosť pozrieť na výstave v tržnici na Trnavskom mýte. Urobiť tak môže do 10. februára, a to v pracovné dni od 6.00 do 18.00 h, v sobotu do 13.00 h. Okrem urbanistických návrhov a modelov sú k dispozícii aj ďalšie materiály k projektu budúcej regulácie a rozvoja daného územia.